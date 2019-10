1+1>2珠寶混搭少女心

HEARTS ON FIRE與Hayley Paige聯名珠寶系列從美國知名婚紗設計師Hayley Paige的經典婚紗系列取得靈感,將HEARTS ON FIRE著名的「全世界車工最完美的鑽石」化為充滿想像力、優雅精緻的設計,Hayley Paige同時也將她身為設計師對於作品源源不絕的愛與活力注入聯名珠寶系列中,造就出擁有全新輪廓與配戴方式的戒指作品,讓婚戒不只是婚戒,嶄新的戒型設計讓配戴者擁有多種翻玩組合的日常配戴方式。

HEARTS ON FIRE X Hayley Paige 聯名珠寶系列初次閃耀登場,以Hayley Paige經典禮服設計HARLEY、SLOANE、BEHATI等出發,共推出4款單鑽戒指、15款造型線戒珠寶,而設計師Hayley Paige也於10月份初次訪台,親自傳授時尚有型又不失甜美的珠寶混搭密技!

美國婚紗天后Hayley Paige

Hayley Paige是美國婚紗時尚界最炙手可熱的設計師,自2011年秋季首次發表同名婚紗系列開始,就迅速累積知名度,確立她不可抹滅的教主地位;如今Hayley Paige的個人品牌不僅設計婚紗,也同時推出伴娘、花僮與紅毯正裝的設計支線,她的INSTAGRAM帳號吸引多達86萬粉絲,並擁有紀錄其工作日常的電視實境秀”Hayley Ever After”,Hayley的個性活潑外向,設計細膩動人,揉合歐式的華麗古典與美式的浪漫清新,精緻的珠飾、蕾絲在她手下完美突顯女性優雅的輪廓,讓每位穿著Hayley Paige婚紗的新娘展現甜美、多變的迷人風貌。

BRING THE DRAMA

作為系列中唯一獨立作品,BRING THE DRAMA戒指靈感來自於Archie禮服薄紗斜肩設計,充滿戲劇張力,擁有非傳統戒指的戒圈輪廓,HEARTS ON FIRE首次在同件作品中運用3種不同色澤的珍貴金屬,3層戒圈為創造禮服薄紗的輕盈與隨性感,工匠採用不同寬度的不規則變化,並鑲滿HEARTS ON FIRE美鑽,有如裁縫師縫製禮服時進行打摺(draping)令平面的布料更有層次,轉至不同角度配戴即呈現截然不同的效果,側面配戴能讓手指更顯修長,正面配戴則讓鑽石完全發揮其閃耀魔力,成為珠寶配件中不可忽視的主角。

BRING THE DRAMA戒指,左至右為鉑金、玫瑰金、黃K金、鑽石、粉紅剛玉,NT$270,000

HARLEY

HARLEY系列戒指設計大膽無畏,交插與V字線條元素呼應同名婚紗的條紋與凸顯身材曲線的腰身抓摺設計,Hayley認為”Power”是這個系列的關鍵字,小至珠寶搭配、大至人生理想,大膽作夢並勇於嘗試是不變的真理。

HARLEY系列戒指源自Hayley對於LORELEI系列的喜愛,作為一個服裝設計師,對於擁有高級時裝設計元素的珠寶更能產生共鳴,因此誕生不規則的交插線條,除了HEARTS ON FIRE美鑽交錯其間,更加上單排粉紅剛玉的點綴。

HARLEY GO BOLDLY戒指,左至右為白K金/玫瑰金款式,鑽石、粉紅剛玉,NT$130,000

SLOANE

SLOANE系列戒指歌頌歷久彌新的簡約風,也就是看似毫不費力、實則講究的時尚感,然而簡約卻不等於單調無趣,有如SLOANE禮服簡約中見精緻、精緻中見巧思,講究的細節也同時考驗珠寶工匠的工藝技巧。

SLOANE SILHOUETTE單鑽戒指將戒圈部份收細強調中央四爪鑲嵌的HEARTS ON FIRE美鑽,並於鑲座側邊巧妙鑲嵌一顆寶石,根據金屬材質不同搭配鑽石或是粉紅剛玉,隨著手部動作在指間閃耀光芒;系列線戒所採用的金質飾邊耗費無數工時打磨至完美,靈感來源來自廣泛運用在Hayley Paige禮服設計中的Picot緞帶, SLOANE PICOT FLOATING戒指採用縷空設計,營造中央HEARTS ON FIRE美鑽漂浮貼合在肌膚上的視覺效果。

SLOANE SILHOUETTE戒指,左至右為玫瑰金款式/白K金,價格未定

BEHATI

BEHATI系列設計搶眼,有如BEHATI禮服帶著濃濃的波西米亞風情,搶眼的手工珠飾、層疊蕾絲、手工繩結、刺繡…等波西米亞風格的經典元素,再加上驚喜的轉折─HEARTS ON FIRE完美切工的美鑽,雖說波西米亞風格代表著浪漫與自由,但當心中有愛,流浪的靈魂就有了棲息的港灣,浪漫華美之餘,多了恰如其分的優雅。

獨一無二的BEHATI SAY IT YOUR WAY鑽石戒指,經過細膩拋光的水滴型鑲座鑲上配鑽圍繞主中央主鑽並呈現由小至大的漸變層次,這也是Hayley在設計禮服時常使用的技巧,珍貴金屬展現出如同水珠的剔透光亮,襯托HEARTS ON FIRE美鑽的萬丈光芒,並營造放大有如橢圓形切割主石的古典華麗氛圍,也是Hayley本人的最愛。

BEHATI SAY IT YOUR WAY戒指,左至右為白K金/玫瑰金款式,價格未定

(中時電子報)