原本在南科上班的電子新貴楊先生，遭公司資遣後，參加勞動部勞動力發展署雲嘉南分署委託辦理失業者職業訓練，學習園藝作物栽培，18日結業後與學員一同舉辦成果展。楊先生不但學習園藝知識，也學會園藝各項基本技術，在講師輔導下，將報名考園藝證照，希望能在家開園藝店。

雲嘉南分署首度委託中華職訓教育發展協會辦理「園藝作物栽培應用行銷實務班」職訓，報名者踴躍，歷經400小時的室內授課與戶外實作，18日28位學員舉辦熱鬧的成果展，展現了職訓期間精彩作品。

職訓課程不但訓練學員認識園藝行業的全部範圍與內容、了解蔬菜及觀賞植物與土壤的關係，使其具備園藝栽培應用之基本概念，達到專業認知。

在術科方面，輔導學員學會園藝各項基本技術、蔬菜及觀賞植物的病蟲害防治方法、蔬菜栽培方法與實作能力、觀賞植物之栽培與利用方法及實作能力、園藝產品加工的方法與實作能力，以建立專業技能，輔導考取園藝技能檢定證照。

楊先生說，因為家人有兼職種植龍舌蘭買賣，因此他失業後想轉行開園藝店，雖然對園藝不陌生，但還是有很多專業知識、技能、園藝創意設計、實作技巧都需要專人深入指導，職訓課不僅有助於他投入園藝產業，對他考證照幫助也很大。

另有參訓學員表示，在職訓課累積了知識、技能、態度、經驗，並重新認識自己的價值觀。職訓課學員年齡從三十幾到六十幾，男、女都有，除了室內課程，學員們也到農田實際實習鬆土、種菜、種花、噴灑農藥等，體驗了農夫的辛勞，受益良多。

(中時 )