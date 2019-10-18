明道大學師生18日參訪南投世界茶業博覽會。（廖志晃攝）

明道大學教師謝瑞裕（右一）、何秉岳（右二），18日率學生到南投茶博覽會參訪。（廖志晃攝）

南投世界茶業博覽會，已經成為茶業界年度盛事，明道大學精緻農業學系教師謝瑞裕、何秉岳，18日率農業公費專班大二學生，到南投茶博覽會參訪，讓理論與實際結合，開拓學生視野。

謝瑞智博士表示，茶的故鄉在南投，縣府用心舉辦茶博會提升茶葉品質及茶文化，在海內外打響高知名度，幫助茶農打通多元行銷管道；此行參訪的學生都是農家子弟、家中都有農地，透過學習觀摩近距離與茶農交流切磋，啟發學生對農業多面向新思維，理論和實務獲得印證，期許他們成為農業發展新尖兵。

謝瑞裕指出，明道大學獲農委會補助成立農業公費專班，培育專業青農學生，公費班學生4年在學期間學雜費全免，每學期還有1萬150元的生活津貼，畢業後從農至少4年，將成農村新血輪。

何秉岳表示，農村勞力老化，農業面臨嚴重斷層問題，而明道大學精緻農業學系近20年來，培育青農不遺餘力，此次觀摩茶博，落實「從做中學」的教學理念，也是學生的重要課題。

參訪的學生陳毅恒，是竹山鎮茶農子弟，家裡擁有高山茶園，他說，茶園管理和烘焙茶葉都是產傳的經驗，而就讀明道大學公費班，讓學理和實務結合，尤其是組織培養、農業管理、及多面向農業的思維，都讓他收穫滿滿。

(中時 )