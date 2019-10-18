去年起在各個社群網站引起網紅藝人再兩岸三地狂推的閃電褲，如今再度導入研發新科技推出新品。

在全民一片健身熱潮中，台灣自有品牌TWKXL不僅用「閃電褲」重新定義「塑身褲」及「壓力褲」，同時更將從未用過的美容保養膠囊，用近乎黑科技的獨家技術，直接灌入壓力褲中，讓美女們在穿著塑身褲的同時，更獲得全時段的保養效果。

升級版壓力褲可以兼具美肌與保養。(戴志揚翻攝)

如今，同時與肌膚緊密接合的壓力褲材質更增添全新的「磁石印花」，讓身體始終保持在最完美的氣場中。

始終堅持原汁原味，用實在材質回饋消費者的TWKXL，推出「閃電褲」時，立刻受到劉嘉玲、佘詩曼等藝人好評推薦。創辦人Vita說，其實就是因為自己愛美又挑剔，才會用自己最需要的角度發想產品，持續健身的她說，若是壓力褲可以塑身、又能節省她塗抹保養品的時間，不知道該有多好，於是第一代「閃電褲」就此誕生，也創造出一波沒想過的熱潮。

特別是台灣產品首度現身的「磁石印花」技術，讓風靡多時的磁石療癒和氣場能量隱身在壓力褲的獨家織法美技中，讓不少熱衷磁石魅力的運動員趨之若鶩。

另外，隨著越來越多美女們加入跑者和運動的行列，為了保護膝蓋而穿上壓力褲的風潮，也讓此次閃電褲升級版EX為了滿足跑者的熱切期待，全新的升級版閃電褲終於克服兩大關鍵參數，除了大幅提昇舒適感，也在保護膝蓋的加壓防護上進階一大步！

奈米保養膠囊是閃電褲最熱門的話題技術，TWKXL也是台灣第一個擁有相關技術的廠商，讓保養膠囊透過特殊的處理方式，讓玻尿酸與咖啡因等保養品成分塗滿於閃電褲內側，再透過穿著過程與肌膚接觸釋放，達到保養效果。今年閃電褲EX的改版，便貼心針對膠囊壽命的部分做了技術改善，讓膠囊壽命延長了2倍。

(中時電子報)