民進黨立委林靜儀今年2月接下民進黨國際部主任，這個任命引來網友質疑說，林靜儀有什麼專長？林靜儀回嗆網友「請去Google，不要偷懶」。終於，台北市議員游淑慧在政論節目中遇到一個「天天的」綠委，言詞交鋒後，游淑慧驚嚇表示：「嘆為觀止⋯⋯有種秀才遇到兵的無奈！」

游淑慧在臉書回憶政論節目情形表示：「在節目中，淑慧說：民進黨不斷操作今天香港、明天台灣；可是我們就不是香港、也不會變香港啊；中華民國有獨立主權、有選舉和民主、有自己的能源、軍隊和經濟⋯⋯」

不料，游淑慧「話還沒說完，這位立委大大就馬上說：吼，你這是台獨！」，游淑慧突被嗆「台獨？台獨？台獨？我的白眼都翻到抽筋了⋯」

游淑慧想問這綠委到底「懂不懂民進黨的台獨黨綱，和國民黨的中華民國彼此內涵為何？」

對這個綠委擅長「貼標籤、無邏輯、任意抹黑⋯」，真的讓游淑慧「嘆為觀止⋯⋯有種秀才遇到兵的無奈！」

對這個綠委有何專長？游淑慧也被迫Google「她的來歷與背景。果然天天的⋯什麼助理在大便、用湯匙喝珍奶、晚上十點後限電，不要看電視開燈，早點睡⋯也可解決少子化問題。」

(中時電子報)