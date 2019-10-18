國民黨總統參選人韓國瑜今天當面向美國在台協會主席莫健說明，考量時間壓力取消訪美行，承諾明年投票結束後，有可能的話立刻赴美拜訪。知情人士強調，「考量的點就是對選舉由無好處，怎麼算都沒有時間」，其實韓國瑜國政顧問團已有兩、三批人赴美溝通，藍委江啟臣與前新北市長朱立倫也積極和美對話，韓陣營與美方本身已建立熱絡暢通管道。

據指出，雙十國慶之前，美方就開始聯繫韓國瑜，想確認韓赴美行程是否定案，而此次美國在台協會主席莫健來訪台灣，昨天拜會蔡英文總統，今天接續會見韓國瑜，除了聽取韓赴美與否的答案，另一方面，則是最終探詢國民兩黨的兩岸立場與了解台灣政情。

因此，韓國瑜上午即當面向莫健表達不赴美的決定，除了考量時間緊迫，知情人士透露韓陣營與美國相關政體、智庫、國安體系等單位，都保持熱線暢通，且已陸續派人前往美國，對美說明韓的兩岸、國防、外交等政策。

據悉，韓國瑜在雙十國慶公布兩岸政策白皮書後，也立即提供資料給美方，美國對韓的兩岸政策充分了解與肯定，國民黨是和平穩定的兩岸政策，不會造成美國在這方面很大憂慮。

知情人士說，為了加強與美溝通，早在7月底8月初，就由外交部前政務次長夏立言率團赴美參訪；前新北市長朱立倫8月中旬也訪美向美方表達親美立場；藍委江啟臣、許毓仁、前國防部副部長陳永康、淡大副教授黃介正、國安局駐美中將特派田在勱共同參加美台國防工業會議，向美表達國防政策；9月底前國安會秘書長蘇起甫從美國回來。

這位人士表示，這幾個月來與美國檯面下互動相當緊密，台美之間強調實質互動，基於尊重美國外交禮儀，透過美國在台協會啟動與美外交密切互動，同時與美國智庫朋友交流。

詢及蔡英文2012年參選赴美面試慘遭美方打臉，是否擔憂韓國瑜若準備不足就訪美恐失分，韓陣營斷然否認，指這從來不是考量的點，強調訪美需花上10天，時間真的太過緊迫。

至於今天韓國瑜與莫健碰面談論內容，另一位知情人士表示，莫健今天從高雄發展、拉抬台灣經濟做法開始談，緊接切入假設國民黨明年重返執政，促使兩岸和平穩定的能力與作為，韓國瑜強調，自己理解當前兩岸存在高風險態勢，國民黨的立場是堅守中華民國，盼開啟兩岸對話讓兩岸重新回到和平穩定。

韓國瑜譬喻台灣是阿拉丁神燈的小戒指，民主化就是魔法力量，而宗教自由也是很大力量，因此兩岸關係方面，中國大力實力大，並不一定佔上風，並感謝美方出售先進武器，未來也會持續歡迎，同時重視軍事訓練，保持強大的國防與實力，作為兩岸和解後盾。

此外，美方也關切香港反送中議題，韓國瑜不贊成台灣政治人物把台灣與香港類比，因中華民國是主權獨立國家，但香港則是在1997年回歸中共的特別行政區；從香港示威抗議也映證一國兩制並不適用於台灣；北京與港府應盡速理解示威民眾訴求展開對話；希望香港盡速恢復穩定。

(中時 )