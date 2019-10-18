南投生活商品博覽會，產品優惠送好康。（南投縣商業會提供／廖志晃南投傳真）

2019南投生活商品博覽會，從10月18至21日於草屯鎮立體育館登場，現場捐血送福袋，還有千人免費品嘗養生藥膳；除了購物優惠，更有準備電視和8台氣炸鍋等好禮當獎品，讓民眾抽獎帶回家。

南投縣商業總會今年邀集休閒美食、居家用品、兒童玩具、家具名床、百貨精品、農牧市集等業者聯合展出，還有藥膳養生千人鍋免費試吃、愛心捐血、小丑魔術秀、街頭藝人表演等，提升南投工商產業商品能見度，更提供消費者完整且豐富的資訊，進而剌激消費帶動經濟。

為期4天的生活商品博覽會，19日上午9點30到下午6點現場舉辦捐血活動，捐血1袋就贈送感恩福袋大禮包與消費券；20上午10點到中午12點推出千人團聚鍋，由南投在地的總鋪師們料理秋冬養身藥膳鍋，歡迎大家趁著秋涼來吃鍋！

展覽期間，在會場打卡就送紀念福袋，並有商品競標會、消費滿額天天馬上抽，送健康氣炸鍋、液晶電視等多項大獎，歡迎民眾把握機會參觀選購搶好康。

(中時 )