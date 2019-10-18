豐邑機構總經理邱崇喆表示，豐邑機構致力於「蓋好房」，重視售後服務品質，除了在建築本業的耕耘，也重視豐邑家族住戶的永續關懷，持續實踐「住好房，更要有好生活」的居住概念，推動「豐邑全生活服務」。（盧金足攝）

新竹五峰國小的小朋友，充滿大自然的畫作，能在新竹豐邑喜來登大飯店2019中秋禮盒包裝設計中呈現，對小朋友是很大的鼓勵，也開啟小朋友的藝術大門。（盧金足攝）

由豐邑機構、新竹豐邑喜來登大飯店與豐邑文教基金會、藝術家林慧姮等單位，與深耕於偏鄉藝文教育的「立賢教育基金會」共同合作規劃「繪聚新竹」公益藝術繪畫課程教學計畫，引導新竹五峰國小的小朋友走入創意揮灑的繪畫領域，為偏鄉學童開啟多元創意思考與繪畫能力，山上藝術資源缺乏，有師資教導，小朋友變成小小藝術家，到台中市文化亮點「豐藝館」開展，小朋友充滿大自然的畫作，還結合於新竹豐邑喜來登大飯店2019中秋禮盒包裝設計中，對小朋友是很大的鼓勵，也開啟小朋友的藝術大門。

受惠「繪聚新竹」公益藝術繪畫課程的五峰國小學童，到台中市文化亮點「豐藝館」開展，以「家」和「自己」為創作概念，使用生活環境中隨手可得的素材、以及大量異材質的拼貼，創作出一幅幅讓人驚豔的作品。

豐邑機構在台中、新竹兩地推案，關注在地、深耕在地的概念整合企業資源，旗下「新竹豐邑喜來登大飯店」的偏鄉藝術教育公益活動，延續台中「豐藝館」的美學教育理念，「藝術生活化、生活藝術化」，透過與深耕於偏鄉藝文教育「立賢教育基金會」共同合作規劃。

2018年耶誕節展開「繪聚新竹」公益藝術繪畫課程教學計畫，引導新竹五峰國小的小朋友們，走入創意揮灑的繪畫領域，為偏鄉學童開啟多元創意思考與繪畫能力，以「家」和「自己」為創作概念，使用生活環境中隨手可得的素材、以及大量異材質的拼貼，創作出一幅幅讓人驚豔的作品，因而延伸出此次繪聚新竹巡迴展的展覽規劃。

豐邑機構總經理邱崇喆表示，建築不管是住家、辦公、商場都是一個生活的空間，豐邑構構服務社群生活，變成全面性從基本開始，建築首重安全結構，軟體安全就是在管理維護，還要強調美學，房子的建築美學，甚至進階到綠建築，豐邑還創造文化交流，住進豐邑的生活空間，社區住戶可以一起聊天，可以互相共享分享，創造社區文化。

「進階到最後就是經營藝術！」邱崇喆說，社區提供藝術品來陶冶身心，宗教的力量也投入在社區，參與新竹五峰國小的藝術課程，讓小朋友成長期間，不輸其他都市地區，讓他成長，也能夠擁有更多的技能，絕對不是只有看書會考試，盼提供更好的資源。

「繪聚新竹」展覽集結新竹五峰國小20名小小藝術家的創作作品，首站8月在新竹豐邑喜來登大飯店展出，畫作還結合於新竹豐邑喜來登大飯店2019中秋禮盒包裝設計，同時提撥中秋月餅禮盒營業收入捐贈給五峰國小持續推動藝術教育學程，延續培養孩子們的美學創意和藝術涵養。

豐邑機構強調，努力用不一樣的方式去傳遞藝術的生活美學，因為世界是美的，用心就能看到美，美存在於你我日常生活之中，藝術是可以用容易親近的模式擴展到生活層面；透過旗下「豐藝館」提供多元藝術服務，豐邑機構多年持續耕耘、傳遞其特有的居住哲學在生活中，人與人的互動、人與藝術的交流，是自然而然的日常，讓家不只是水泥房子，更是豐富而美好的生活場域。」深獲消費者肯定與支持，交出2019年銷售佳績的漂亮成績單。

(中時 )