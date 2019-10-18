生長在福爾摩沙的孩子們，都有一顆藝術的種子，由內心啟發真實的自己，讓靈感與內心產生共鳴，創作出屬於自己的作品。中華孝有教育經濟拓展協會理事長張家銘秉持【取之於社會、用之於社會】之精神，致力推動【藝術生活化、人文在地化】，創辦印象永康寫生比賽，今年邁入第八年，活動也由社區型邁向全國性。

印象永康繪畫比賽規模愈來愈大，漸漸成為全國知名繪畫創作比賽。(戴志揚翻攝)

今年特別將主題訂為【最想去的地方】與【創意天堂】，希望透過繪畫導引出孩子們內心對於愛與珍惜之主題，作為創作題材。歷經九年，補助近300位偏鄉清寒學子獎助學金，希望孩子們藉由自己的努力爭取好成績，獲得大家的讚揚與鼓勵，激發孩子們的無限潛力。

永康公園位於大安區人口密集之處，周邊有豐富的人文藝術與美食文化，為凝聚社區的向心力及推廣台灣的文創產業，透過實地繪畫創作，描繪出藝術風景與內心創意交織的結晶及呈現。

印象永康即將邁入第九屆，報名人數逐年增加接近2500人，募集到的資源越來越豐富外，頒獎典禮從永康商圈拓展至全國性大型典禮，讓社會大眾看見台灣的熱情活力。

今年寫生比賽將於11月19日於舉辦於台北永康公園，頒獎典禮12月14日則於永康公園盛大舉行，中華孝有教育經濟拓展協會將盡心竭力為社會服務，透過舉辦印象永康寫生比賽，傳愛至台灣每個角落，期盼能夠凝聚更多的善心捐款與物資，幫助肯努力且需要的孩子們，讓【愛、藝】永續傳承。

(中時電子報)