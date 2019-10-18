山東省濟南市政府新聞辦公室今天（18日）舉行新聞發布會，公布23條惠台措施實施細則，為台胞在濟南教育、實習、創業、居住等方面提供更多便利，促進台商、台胞與濟南居民同等待遇應享盡享。

濟南市台港澳辦副主任趙子龍表示，今年4月，濟南市台港澳辦、濟南市發展改革委已聯合印發《關於深化濟台經濟文化交流合作的實施意見》；這次新公布的23條實施細則，是針對此一惠台實施意見的具體細化，涉及發展改革、教育、民政等多個部門，並突出「含金量」、「含情量」，優先回應台胞在濟南學習、就業、創業、生活等方面最關注的事項。

此外，實施細則也重點明確台資企業轉型升級、加強金融服務等方面的具體政策，包括申報條件、應提交材料以及申報程式、辦理時限、諮詢服務電話等，最大限度方便台胞、台企查詢、辦理相關業務。

至於台資企業申報濟南市總部企業支援政策、台胞在濟南市內設立機構有關物流政策、台灣高層次人才職稱評審和事業單位招聘，實施細則也都有明文規定。

未來濟南市及區縣政府公布的各項普惠性扶持政策，同等適用於台資企業和台胞。符合《濟南市鼓勵總部經濟發展的若干政策》有關要求的台資企業都可以享受相關支援政策，包括新引進總部企業在濟南市自建、購買或租用辦公用房，可按照相應的成本享受50％的補助；總部企業首次被評定為「山東企業100強「或「中國民營企業500強」、「中國企業500強」的台資企業，也可分別可給予一次性200萬元（人民幣，下同）、500萬元不等的獎勵。

至於台胞子女就讀義務教育階段學校與所在地學生享有同等待遇；由台灣或大陸其他城市轉學到濟南就讀義務教育階段學校的台胞子女，經濟南市台港澳辦認定後，由區縣教育行政部門本著相對就近的原則妥善安置等規定，極具實用性。

(旺報 )