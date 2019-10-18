總統文化獎頒獎典禮 蔡總統僅致詞未頒獎即離開 21:282019/10/18 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文總統18日出席第10屆總統文化獎頒獎典禮並致詞。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統18日出席第10屆總統文化獎頒獎典禮，致詞後未頒獎即神色嚴肅地離開會場。（姚志平攝） 第10屆總統文化獎頒獎典禮18日在台北松山文創園區舉行，由副總統陳建仁（左）頒獎，獲頒社會改革獎的「台灣人權促進會」，會長周宇修（左二）上台領獎時，其他成員在旁拉起布條表達訴求。（姚志平攝） 第10屆總統文化獎頒獎典禮18日在台北松山文創園區舉行，由副總統陳建仁（中）頒獎給得獎者並合影留念，獲頒社會改革獎的「台灣人權促進會」成員在旁拉起布條表達訴求。（姚志平攝） 蔡英文總統18日出席第10屆總統文化獎頒獎典禮，致詞後未頒獎即神色嚴肅地離開會場，隨後由副總統陳建仁頒獎與合影，獲頒社會改革獎的「台灣人權促進會」成員在台上拉起布條表達訴求。 頒獎過程發生插曲，台灣人權促進會兩位代表領獎者高舉標語：「拒絕晶片身分證、國家人權委員會、監所人權勞權、傳統領域原民自決」，以及「通過難民法、保障漁工權益、憲政改革、保障居住權、廢集遊禁制區、台灣獨立」，相當受注目。 (中時 ) #頒獎 #總統 #典禮 #文化獎 #獎頒獎典 也許您會感興趣 推薦閱讀 3年前這段話 網：小英現世報來了 10:022019/10/15 政治 韓國瑜：總統每日拚選舉 何不大方請個假 11:382019/10/16 政治 綠營議員促「禿燕配」：讓台中市出現一位副總統 17:362019/10/16 政治 電競好手出發打韓國 授旗典禮發表新服裝 15:332019/10/16 體育 綠議員促「瑜燕配」讓台中出現副總統 16:312019/10/16 政治 2020美中台大兵棋台 04:102019/10/17 時論廣場 史上首見！金管會主委頒獎給前主委 陳冲獲頒金融奉獻獎 15:452019/10/17 財經 小提琴天后慕特再拿獎 獲頒日本高松宮殿下紀念世界文化獎 18:552019/10/17 生活 轟蔡「維持現狀」 民進黨元老發公開信恐「含淚不投票」 14:032019/10/18 政治 韓要廢一例一休 蔡：不要信口開河 14:302019/10/18 政治 政治熱門新聞 韓國瑜南方起義 旺中最新民調出爐 - 政治 遇見「天天的」綠委 游淑慧嘆為觀止 - 政治 「論文門」為何不在台灣提告 彭文正解釋原因 - 政治 藍委爆美方出「5道考題」給韓國瑜 - 政治 國民黨開鍘李正皓 朱立倫回應讓韓粉驚呆了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。