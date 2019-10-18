蔡英文總統18日出席第10屆總統文化獎頒獎典禮，致詞後未頒獎即神色嚴肅地離開會場。（姚志平攝）

第10屆總統文化獎頒獎典禮18日在台北松山文創園區舉行，由副總統陳建仁（左）頒獎，獲頒社會改革獎的「台灣人權促進會」，會長周宇修（左二）上台領獎時，其他成員在旁拉起布條表達訴求。（姚志平攝）

第10屆總統文化獎頒獎典禮18日在台北松山文創園區舉行，由副總統陳建仁（中）頒獎給得獎者並合影留念，獲頒社會改革獎的「台灣人權促進會」成員在旁拉起布條表達訴求。（姚志平攝）

蔡英文總統18日出席第10屆總統文化獎頒獎典禮，致詞後未頒獎即神色嚴肅地離開會場，隨後由副總統陳建仁頒獎與合影，獲頒社會改革獎的「台灣人權促進會」成員在台上拉起布條表達訴求。

頒獎過程發生插曲，台灣人權促進會兩位代表領獎者高舉標語：「拒絕晶片身分證、國家人權委員會、監所人權勞權、傳統領域原民自決」，以及「通過難民法、保障漁工權益、憲政改革、保障居住權、廢集遊禁制區、台灣獨立」，相當受注目。

(中時 )