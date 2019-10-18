郎朗和吉娜在節目中狂親放閃。（圖／翻攝自新浪微博）

郎朗一秒打槍媽媽催生。（圖／翻攝自秒拍）

37歲國際知名鋼琴家郎朗今年6月升格人夫，迎娶24歲德韓混血鋼琴家吉娜愛麗絲（Gina Alice），小倆口最近上實境秀《幸福三重奏》，在節目中大放閃，狂秀「接吻的100種方式」，王子公主的婚姻令人羨慕，郎朗則在節目中坦言婚姻生活並不完美，因他工作忙少有兩人世界時間，希望能透過節目多花時間和老婆相處。

吉娜愛麗絲最近為了節目首開微博，外型美麗亮眼的她在節目中超級寵老公，兩人在廚房中做家事，郎朗想要幫忙卻被吉娜拒絕，還搶走老公手上鍋子，甜說：「你陪著我就行」。夫妻不畏家中有多部鏡頭在拍，幾乎隨時隨地都可以親吻，見郎朗累了躺在床上，吉娜便抱著老公的臉狂親，還說：「你的眼睛好好看」，可說是郎朗的頭號迷妹。

而郎朗透露兩人6月2日結婚，是他人生中最燦爛的一天，但兩人婚後生活幾乎都被工作填滿，「有時候我一忙起來的時候，我倆不怎麼聊」，吉娜此時便會表情淡定的在一旁，等老公把事情處理完，今年8月吉娜過生日，節目組特地到兩人家中拍攝慶生過程，可見郎朗的媽見兒子媳婦甜蜜，突然丟出一句催生：「有啥想法沒？下一步？」現場氣氛突然凍結，吉娜便用眼神向老公求救，郎朗此時回應：「過個生日問那麼多，問這幹嘛，妳真是，有驚喜再說」，表示想要順其自然，秒打槍媽媽，吉娜也點頭，郎朗的媽便投降說：「好啦好啦」。

(中時電子報)