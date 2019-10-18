創造歷史!「全女性」太空漫步達標！圖片從NASA提供實況轉播畫面截取

創下歷史！美國太空總署(NASA)週五宣佈，在國際太空站當值的兩名女太空員一同進行太空漫步。「全女班」太空漫步創下人類太空探索又一里程碑。

NASA官員表示，這次全女性太空漫步任務由太空員科克（Christina Koch）和剛抵達太空站的梅爾（Jessica Meir）負責，她們一同走向太空艙外，為太空站的太陽能電力系統更換新電池及進行升級程序。

據悉，這項任務原定於本月21日進行，但由於一個重要的電池電源控制器在週末發生故障而不得不將任務提前。而這也並不是該項任務第一次修改時間，該任務最初定於3月進行，但由於出發前發現M碼的太空衣數量不足，而被迫延後執行。

科克曾是電機工程師，與原本是海洋生物學家的梅爾於2013年加入太空總署，受訓成為太空人。此次都是她們首次參與太空飛行。自3月14日以來，科克已在國際太空站上逗留了超過二百天，創下女太空人在單一次太空飛行任務中，停留在太空最久的紀錄，預計她將待到2020年2月。

(中時 )