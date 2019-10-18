韓國瑜參拜文衡殿 民眾簇擁上台 20:532019/10/18 中時 程炳璋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨總統參選人韓國瑜被民眾簇擁著上台。（ 程炳璋攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統參選人韓國瑜18日參拜龍崎區文衡殿關聖帝君，受到空前歡迎，幾乎被民眾簇擁上台， 他盛讚關聖帝君忠義精神， 對國家有忠，對人民有義，短短5分鐘致詞， 民眾不斷高呼韓國瑜凍蒜。 ＃2020 ＃台南 ＃總統 ＃韓國瑜 (中時 ) #韓國瑜 #民眾 #關聖帝君 #總統 #2020 也許您會感興趣 推薦閱讀 綠轟韓請假 高市府：市長請假也負市政成敗責任 12:182019/10/14 政治 吳敦義願任韓名譽主委：郭可站台 14:012019/10/14 政治 韓國瑜請假拚選戰！單厚之分析後給出忠告 14:152019/10/15 政治 韓國瑜向蔡英文下戰帖 不能香港人流血民進黨補血 22:552019/10/15 政治 命理師洩天機 爆韓國瑜勝選2大王牌 00:202019/10/16 娛樂 草莽對金湯匙的選戰開打 04:102019/10/16 時論廣場 起義揭權勢真面目 藍營幹翻大老 08:012019/10/16 政治 熱呼呼的民心來了！韓國瑜請假與否 支持度一面倒 12:292019/10/16 政治 揭密！李佳芬爸爸第一次看完韓國瑜稱... 15:552019/10/17 政治 韓突圍 直面年輕人 04:102019/10/18 時論廣場 政治熱門新聞 韓國瑜南方起義 旺中最新民調出爐 - 政治 遇見「天天的」綠委 游淑慧嘆為觀止 - 政治 「論文門」為何不在台灣提告 彭文正解釋原因 - 政治 藍委爆美方出「5道考題」給韓國瑜 - 政治 國民黨開鍘李正皓 朱立倫回應讓韓粉驚呆了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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