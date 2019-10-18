台中市長盧秀燕（右）邀請英國在台辦事處代表唐凱琳參加2020台灣燈會。（盧金足攝）

英國在台辦事處代表唐凱琳18日至台中市政府拜會市長盧秀燕，針對空汙整治與能源轉型等議題交流，她肯定台中積極改善空氣品質，邀請市府加入英國發起的「發電棄用煤聯盟」持續為減煤減碳努力；對此，盧秀燕表示樂觀其成，盼未來與聯盟建立長久夥伴關係，並邀請唐凱琳參加2020台灣燈會。

盧秀燕說，9月初她率市府團隊前往英國參訪，曾拜訪英國商業、能源及產業戰略部，英國在空汙、能源政策做得很好，預計2025年未減量燃煤電廠全面退場，比歐盟進程還早，代表市府借鏡方向正確；她也認為英國公民對政府減煤政策的支持是重要的力量，市府面對不同意見，會持續努力整合溝通。

她強調，目前已有英、荷及北歐國家來台中投資離岸風電，市府前陣子特別舉辦風能就業博覽會，協助招募人才，市府十分歡迎綠能產業，一定努力幫忙相關企業與在地居民溝通。

唐凱琳表示，面對全球氣候變遷，英國在減排、能源等政策起步較早，過程不管成功或失敗都是很好的經驗，因此擁有較好基礎，去年英國有1天可不用燃煤發電，一個月前進展至有兩星期不用燃煤發電，比政府預想的時程還快，希望可作為其他國家發展再生能源的參考。

「肯定台中積極推動各項減煤管制作為改善空品」，唐凱琳當場邀請台中市加入英國和加拿大聯合發起的「發電棄用煤聯盟」。

盧秀燕感謝英國看到台中在減碳上的努力，對於加入聯盟，她樂觀其成，市府將積極研議聯盟規範與內容，盼未來建立長久夥伴關係。

此外，台中將主辦2020台灣燈會，盧秀燕也向唐凱琳介紹燈會副展區將於12月21日先在文心森林公園登場、明年2月8日位於后里的主展區將璀璨開燈，邀請唐凱琳等外國使節前來共襄盛舉。

唐凱琳等人拜會盧秀燕，包括副市長令狐榮達、祕書長黃崇典、秘書處長顏迺倫、環保局長吳志超、經發局副局長李逸安等人也出席盛會。

(中時 )