女神卡卡曾在台中演出。(本報系資料照)

女神卡卡（Lady GaGa）稍早一段演唱會影片瘋傳社群網路！影片中她邀請一名男粉絲互動，對方當場以一個「火車便當式」將她整個人抬起上下晃動，瞬間引發全場高潮，未料就在此時意外發生了！因為這位男粉絲一個不小心踩空，讓兩人雙雙跌落舞台。

女神卡卡熱情邀男粉絲互動，想不到對方一個不小心踩空，導致兩人雙雙跌落舞台，頓時令現場掀起一陣驚呼聲。所幸兩人並無大礙，而被粉絲扶起來的女神卡卡第一時間也不忘向大家報平安，以一句「I'm ok」讓粉絲放心。

(中時電子報)