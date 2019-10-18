國民黨考紀會昨(17日)以「不實言論詆毀黨同志」為由，宣布開除草協發起人李正皓、資深媒體人鄭佩芬，讓韓粉大聲叫好，但朱立倫今天受訪時則不贊同，表示「不需要就這樣開除優秀同志」。

朱立倫受訪時，開頭就說「我覺得很可惜」，他表示：「李正皓、鄭佩芬都是國民黨優秀的同志，可能發言時尺度沒有掌握好，我覺得黨中央可以再跟他們溝通一下，不需要就這樣開除優秀同志」。

朱立倫強調「國民黨是一個大肚、多元的政黨，能夠尊重多元聲音與不同意見」，朱表示，希望大家還是能用溝通方式處理，千萬不要把自己的同志變成敵人，沒有必要創造更多新的敵人。

不少韓粉看到氣炸，怒罵：「黨中央沒警告嗎？都留校察看了」、「一直黑韓不開除，難道要表揚」、「為老鼠屎多費唇舌值得嗎？」、「國民黨永遠學不到教訓」、「資深在哪？優秀在哪？」、「先安內再壤外都不懂，無言」、「朱立倫在說幹話嗎」、「優秀同志，這也太假了」、「黨紀不重要就對了」。

(中時電子報)