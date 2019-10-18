「2019 ART TAIPEI台北國際藝術博覽會」於2019年10月18日至10月21日隆重登場，而瑞士知名製錶品牌HUBLOT宇舶錶於10月17日榮耀擔任官方計時。展覽期間，將匯集來自12國141家畫廊，其中，多款相關錶款也會同時展出，逾上千件藝術佳作，這些珍作將首次在台灣完整呈現，徹底彰顯品牌精神「融合的藝術The Art of Fusion」。

2019 ART TAIPEI宇舶錶融合的藝術展。(圖/宇舶錶提供)

「2019 ART TAIPEI台北國際藝術博覽會」至今已經邁入26個年頭，是個鏈結全球頂尖藝廊、探討國際藝術趨勢，多元展現亞洲藝術的地標。身為官方計時的宇舶錶，運用時間串聯經典、以空間再現藝術，並始終秉持著「融合的藝術」的理念，持續支持藝術的發展，再次與「2019 ART TAIPEI台北國際藝術博覽會」同行，首次匯集各國品牌藝術大使，像是美國街頭塗鴉教父Shepard Fairey、法國繪畫潮流引領者Marc Ferrero、瑞士著名Sang Bleu刺青工坊、法國著名雕塑家Richard Orlinski等等，並同時展出多位當代傑出藝術工作者共同創作出的腕表臻品，充分展現開創性的製錶精神。

2019 ART TAIPEI宇舶錶融合的藝術展。(圖/宇舶錶提供)

宇舶錶「融合的藝術」展覽作品中，很引人注目地就是Richard Orlinski的代表雕塑-金剛「Wild Kong」，運用立體多角度切割而成，展現狂野的原始獸性，再散發著令人震撼的紅色光芒，引導觀看者對於現代文明衝擊自然法則的反思。而宇舶錶與Richard Orlinski聯手推出經典融合系列Orlinski聯名計時碼錶，將金剛「Wild Kong」的紅色元素及精湛雕塑，巧妙地融合到錶殼、錶圈、指針，皆以立體切面呈現Richard Orlinski對時間的雕塑，如此前衛的設計為製錶師帶來巨大挑戰，但也將製錶技藝推向高峰。

2019 ART TAIPEI宇舶錶融合的藝術展。(圖/宇舶錶提供)

另一個吸睛的藝術作品為Shepard Fairey的著名標誌「星形齒輪」，充滿了能量的視覺設計，讓人們重新思考並看到這個世界的廣度，而這樣的設計融入宇舶Big Bang Meca-10 Shepard Fairey聯名腕錶中，從錶殼、錶圈甚至錶帶都看得見拓印痕跡，就像是化身為畫布，淬鍊出他著名的美學符號。

出自於Marc Ferrero的經典畫作《唇膏》，是一位佩戴黑色墨鏡正在擦拭唇膏的現代女性，充滿了自信與活力，周圍則是日常扮演的不同角色。宇舶錶將其畫作完整呈現於面盤上，加入同色系的寶石與立體刻紋，創造出另一獨特錶款Big Bang One Click 唇膏腕錶，體現了藝術家與品牌的「融合的藝術」。

HUBLOT 專賣店

地址：臺北101購物中心2樓（臺北市信義區市府路45號2樓）

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(中時電子報)