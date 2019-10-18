好米柚香」野餐會19日下午於六甲區林鳳營故事館後方草坪舉辦。（六甲區公所提供／劉秀芬台南傳真）

有別於一般社區造成果展搭帳篷擺攤形式，六甲區公所、麻豆區公所19日下午2時30分在林鳳營故事館後方草坪舉辦「好米柚香」野餐故事分享會，以草地野餐、藝文饗宴、DIY趣味活動於露天草地野餐墊上展出豐碩社造成果，邀請民眾品嘗六甲、麻豆美食，聽音樂看表演，度過美好的周末假期。

草皮區展示內容包括六甲區公所稻米文化及磚瓦產業研習，展出精美的手工稻草飾品及陶藝創作；麻豆區公所則以最有名的柚子物產為主題，推出柚園地圖遊戲，吸引許多親子互動。

此外，六甲社區今年度首度以「毛昭川老宅」做為青年文化創意基地，辦理二保半文化生活節，凝聚地方文化發展意識，靜態呈現讀書會、文化工作坊及社區踏查情形，讓民眾更了解六甲社區重要文化事務脈動；六甲林鳳社區於故事館擺出迷你砌磚DIY攤位，讓參與民眾也能透過手作體驗迷你磚造樂趣。

動態藝文方面，包括台南藝術大學培訓志工推出的「六甲樂說人-聽音樂‧說故事」節目，運用多種樂器伴奏，為現場的大朋友小朋友說說六甲老故事，饒富意義。

還有林鳳社區團隊優美的古箏樂曲、六甲國中精湛的扯鈴特技、新東國中及六甲國小學生的長笛、揚琴演奏、更包括由在地成員組成的「G.N.G團名產生器」樂團精彩演出，活動內容充分呈現社造點豐沛的文化能量，也令人相當期待未來各社造點的多元展望。

此外，台南好米季系列活動將持續至10月27日，林鳳營故事館內「恒安媽祖重建20週年文物展」將展至11月13日，相關訊息亦可至六甲區公所臉書粉絲專頁(https://reurl.cc/zyYNZa)查詢。

(中時 )