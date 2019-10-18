蘇貞昌宣布高鐵南延屏東讓包括屏東在內的所有台灣人嚇了一大跳，何故？照這種開選舉空頭支票的幹法，再進行2次選舉，台灣環島高鐵網就大功告成了。

稍有點常識的人都知道，建造經費高昂的高鐵不是一般舖馬路挖水溝，在耗費大量資源時必須要考慮到使用的效率與經濟價值。不論用何方式計算，高鐵南延都不是具有經濟效益的交通建設項目，但蘇院長振振有辭，反對高鐵南延「90萬縣民情何以堪？」如果這是出自屏東縣蘇縣長還有點話說，畢竟為了地方選票，現在出自行政院長之口，豈能不顧基宜花東數百萬人民的「情何以堪」？這種膽氣與蠻橫只有一個原因：反正騙騙選票，真要搞工程還有土地、預算等大堆問題要解決，到時又不知是何種情況，就算有問題，也是後任的問題。

但是台灣選民沒有那麼傻，支持綠營的選民也一樣。綠營支持者知道空頭支票開得太離譜，反而有害執政者的信譽，所以才有許多綠營人士對高鐵南延大大不以為然。

從本報舉辦的網路投票數字來看，有96.13%的投票者認同韓國瑜指這條行政院畫在空中的高鐵南延線是「盲腸線」，只有2.98%支持蘇貞昌的高鐵南延計劃。90萬屏東縣民絕對不是蘇貞昌口中的「盲腸縣民」，但現階段的高鐵南延線，確實就是一條「盲腸線」，是一條為了欺騙選民、騙取選票而畫在空中隨風飄盪的線。

(中時電子報)