清潔隊員工駕車撞護欄 火燒車身亡 21:142019/10/18 中時 楊漢聲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 自小客車燃燒起火，駕駛不幸身亡。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 自小客車燃燒起火，駕駛不幸身亡。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真） 台東縣東河鄉1名清潔隊員工，18日晚間8時01分駕自小客車行經台東鄉台11線134公里處，不知甚麼原因撞上護欄，強大的撞擊力讓車輛扭曲變形，零件散落一地，還起火燃燒，車內駕駛被救出時已經明顯死亡。 消防隊接獲報案，指稱「看到一台小客車撞到護欄，，其中有人員受困車，目前車輛起火。」指揮中心立即派遣東河分隊、成功分隊及成功大隊前往，在8時09分控制火勢，8時29分將火勢撲滅，但車上男性駕駛，已明顯死亡，確認為東河鄉公所清潔隊員工，家屬已到現場會同警方處理。 (中時 ) #員工 #清潔隊員 #清潔隊 #車輛 #小客車 也許您會感興趣 推薦閱讀 頭城賞景沒拉手剎車 車墜20公尺深 16:172019/10/14 社會 新光人壽家庭日 眷屬同歡園遊會 04:102019/10/15 財經焦點 通學巷很科技 學童安啦 04:102019/10/15 地方新聞 台61線區間測速宣導期 每天271輛車超速 12:572019/10/15 社會 深夜台中別飆車 中市兩個月取締到13312件 14:222019/10/15 社會 長榮航自辦選務推派勞資會議代表 防企工黑箱 21:582019/10/15 財經 思科榮登「2019全球最佳職場」榜首 13:232019/10/16 國際 環保嘉年華新北表揚績優清潔員 04:102019/10/17 地方新聞 思科榮登2019全球最佳職場榜首 09:022019/10/18 財經 環境美麗乾淨宜居 環保署勉清潔人員辛勞盡力 15:422019/10/18 生活 社會熱門新聞 水電工修上床！大字型躺短裙妹旁：來一次 衝刺不成慘了 - 社會 稻田裡發現巨大「稀有魚種」 網見照驚喊：快逃！ - 社會 女兒生日送她會跳的玩具 新北獸父進牢房 - 社會 像在吃榴槤... 他帶人妻摩鐵「射交」辯正常社交 - 社會 黑白爆料官司連輸 周玉蔻今年賠慘了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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