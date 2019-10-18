自小客車燃燒起火，駕駛不幸身亡。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

台東縣東河鄉1名清潔隊員工，18日晚間8時01分駕自小客車行經台東鄉台11線134公里處，不知甚麼原因撞上護欄，強大的撞擊力讓車輛扭曲變形，零件散落一地，還起火燃燒，車內駕駛被救出時已經明顯死亡。

消防隊接獲報案，指稱「看到一台小客車撞到護欄，，其中有人員受困車，目前車輛起火。」指揮中心立即派遣東河分隊、成功分隊及成功大隊前往，在8時09分控制火勢，8時29分將火勢撲滅，但車上男性駕駛，已明顯死亡，確認為東河鄉公所清潔隊員工，家屬已到現場會同警方處理。

(中時 )