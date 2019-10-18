曾在衛生福利部醫院管理會服務的賴雅荃小姐，有感於草屯療養院需要更加健全的醫療輔助設施，提供病患更好的照護品質，主動表示可以幫忙募集輪椅，於是她號召熱心的志工朋友，於18日捐贈16台輪椅給院方，院長簡以嘉回贈感謝狀，場面充滿愛心與溫馨。

草屯療養院護理科主任李世凱表示，今年8月，當時還在衛生福利部醫院管理會上班的賴雅荃小姐到院訪查，期間雙方談到，部分失智的年長者，需要更多的輔助設施，當下賴小姐即表示，願意幫忙募集輪椅。

賴小姐適逢即將屆齡退休，周圍認識一群樂善好施的志工朋友，在她的號召之下，集結10位志工好朋友的力量，大家一起連結資源，共創友善醫療環境，16台輪椅已於18日送達醫院，可讓慢性病房、護理之家及服務台等病友使用。

草屯療養院院長簡以嘉指出，賴雅荃小姐退而不休，將過去工作的正能量與愛心持續散發於社會，號召熱血志工捐贈輪椅，著實令人感動，院方特別致贈感謝狀，由賴雅荃小姐、林素鈴小姐，以及李子鈺、林玉貴夫婦代表接受。另外，好人好事運動協會理事長林金池和前理事長李淑睿也到場共同見證善舉。

(中時 )