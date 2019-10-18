民進黨不分區立委卡位戰，黨內私底下暗潮洶湧，外傳中執會會流會，是因蘇嘉全暗中操作所致，企圖力推他的姪子、立委蘇震清進入安全名單。對此，前總統陳水扁直言：「背後隱藏2022年屏東縣長派系之爭才是問題癥結。」

陳水扁在《新勇哥物語》專頁指出，蘇震清立委因屏東立委選區劃分席次減少一席，以致無法在選區尋求連任，為了角逐2022年屏東縣長黨內初選，特別爭取不分區立委並列入安全名單。蘇震清點名總統、行政院長、總統府秘書長、民進黨主席卓榮泰等人，都曾承諾將他列不分區立委名單，卓主席甚至保證在10名內的安全名單，若黨中央推翻承諾，他會脫黨參選。蘇嘉全說他相信卓榮泰會有大智慧處理。

陳水扁分析，三任立委蘇震清早就有意參選2022年潘孟安任滿的屏東縣長。同選區的現任立委，隸屬於新潮流系的鍾佳濱也有意爭取。蘇震清退出初選，成全鍾佳濱尋求連任區域立委，改爭取不分區立委安全名單，並獲得黨內三巨頭、四巨頭的首肯甚至拍胸腑保證，如今傳出生變，難怪蘇嘉全與蘇震清叔姪會反彈。

蘇嘉全介入民進黨不分區立委卡位戰的前因後果，在陳水扁分析下，問題癥結立即顯現，不愧是縱橫政壇多年的老先覺。

(中時電子報)