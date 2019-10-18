香港網友今天晚間發起18區「和你拖‧面具人鏈」行動。（摘自臉書）

香港網友今天（18日）晚間發起18區「和你拖‧面具人鏈」行動，表達對《禁蒙面法》的不滿。活動建議參加者戴上任何形式的面具，沿荃灣線、觀塘線、港島線及東鐵線，手牽手築起人鏈。

面具人鏈行動目的是向國際社會發出訊息，香港人會以和平手段爭取五大訴求。集合時間為晚上7時，行動於晚上8時開始後，各區人鏈看不到盡頭。

《香港01》報導，晚間7點，銅鑼灣SOGO外，近百人聚集，部份人戴上V煞面具，亦有人戴上小熊維尼、pepe、連登豬等面具。現場聚集人士開始拉起人鏈。7點50分，銅鑼灣人鏈已經到達維多利亞公園內，維園內足球場的踢球的市民報以歡呼聲。

晚間7點15分，黃大仙港鐵站外逐漸有市民聚集，為數不算太多約有數十人，當中不少人戴上黑色口罩。

晚間7點20分，觀塘有參加者自發派送印有「連登豬」、小熊維尼等卡通人物的面具，另外還有多個政治人物如行政長官林鄭月娥、保安局局長李家超、大陸國家主席習近平的面具。7點半，觀塘人鏈已延伸至觀塘道，部份人高叫「光復香港，時代革命」、「五大訴求，缺一不可」、「香港人反抗」的口號。

晚間8點，手拖手活動正式開始，各區人鏈都逐漸組成。銅鑼灣維園外，中央圖書館對面，有三輛警車戒備。

晚間8點10分，黃大仙外，有市民舉起「SOS」求救意思的氣球，希望能夠得到國際關注。亦有人戴上何君堯與小丑混合的面具，該市民表示，封何君堯為偶像。張太太帶著行動不便的女兒前來參與人鏈活動，認為這個活動較為溫和，所以帶她來感受一下，作為家長，每次在電視螢幕上見到有學生被警察毆打，心裡非常難受，坦言「見一次喊一次」，希望警方可以放下成見，不要對學生作不必要的武力。

在銅鑼灣維園外，一名參與者戴上稍早前遇襲重傷的民陣召集人岑子杰的面具。他說在網上找不到其他岑子杰的高解析度照片，故面具上岑子杰的樣貌未必太容易辨別。他表示對岑子杰遇襲事件感到憤怒和不能接受，因此帶上他的面具聲援。他讚揚岑多次發起和平理性非暴力的大遊行，為香港貢獻良多。

對於警方就民陣周日發起九龍遊行發出反對通知書，他批評做法偏離民主社會的規範，直指其他民主地區發起遊行也無需向警方申請不反對通知書。他希望市民周日（10月20日）出席九龍遊行。

晚間8點45分，觀塘在場人士已眾多，不斷高呼口號「香港人戴口罩」、「我有權戴口罩」，亦有不少車輛經過時按喇叭表示支持。在場有人舉起自製標語，呼籲市參加明天晚上的「人道救援祈禱會」及後日民陣遊行。

高小姐沒有戴起面具，笑言自己只是綁起以與生俱來「天然頭髮」。她感覺，香港的自由、選擇愈來愈少，坦言自己以前不理政治，但自從反修例運動開始，一直參加不同活動，今參與活動為抗議禁蒙面法，她又指觀乎世界各地的不同示威，人民都有權參加。

中三周同學則在場派發紙鶴，「希望更多人關心這場運動」，期望透過派發代表團結的紙鶴，團結港人。他批評，禁蒙面法無助解決問題，「只會產生更多民怨」，要求政府回應訴求及正視警察濫暴問題。

(中時 )