薩莫利透過作品中的破壞和再造，帶領民眾反思西方藝術的輝煌經典。 （張晉銘攝）

毓繡美術館邀請義大利當代寫實藝術家尼古拉．薩莫利（Nicola Samorì），以《食人之道》作為年度壓軸大展，19日起首次於亞洲展出18件作品，透過作品中的破壞和再造，說明他如何帶領大家反思西方藝術的輝煌經典。

毓繡美術館教育推廣員劉昕昀表示，民眾在欣賞藝術作品時，總是希望看到美好的畫面，所以當看到被破壞東西可以成為作品，必定感到驚艷和驚訝，薩莫利想要藉由作品，突破以往經典藝術家所創下的天花板，重新建構繪畫的定義，讓大家充分感受到，從一個古典藝術學習背景的藝術家，是如何用當代的認知去跟以前的作品呼應。

館方指出，一般民眾看到薩莫利的作品，對於這些灰暗、破損和面目全非的作品充滿疑惑，事實上，他想要在作品之中探討皮層的概念，透過不同的材質進行破壞和重建的過程，以具有時間性的石頭和歷史性的形式，像是石板繪畫和淡彩畫、銅板侵蝕等方式來呈現作品，勾動民眾心中黑暗面的藝術性，重新思考美好藝術品的定義。

該展採預約參觀制，即日起展出至2020年3月1日，每日10：00-17：00(周四15：00)，國定假日與周一固定休館，歡迎民眾親身體驗藝術風采。

薩莫利透過作品中的破壞和再造，帶領民眾反思西方藝術的輝煌經典。 （張晉銘攝）

(中時 )