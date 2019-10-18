剖析2020這場攸關台灣未來的關鍵性大選，資深媒體人、前中央社董事長陳國祥，以新作《翻轉台灣：危機時代的一次保命型大選》觀察台灣內部生態與外部環境，評析韓國瑜和蔡英文的基本理念、政治性格與社會評價。

陳國祥從當前台灣中美戰略衝突的時代背景入手，深入觀察台灣當前情勢，並指出這將是一場「保命型」的大選，選舉結果將決定台灣的未來走向，不僅深刻影響台灣人民的福祉，牽動中台港互動型態與相互關係，並會牽引美中戰略競爭關係的後續發展，最終影響台灣命脈能否平順延續。

陳國祥並從八個面向切入，解剖這場選戰的爭鋒焦點，並且分別歸納出選民投票抉擇的三大關鍵點，分別是：三個決定實體、三個近親摩擦、三個政治群體、三位政治明星、三個選民板塊、三個政治危機、三個經濟危機、三個心理危機。最後並歸結贏回台灣生機、翻轉台灣命運之道。

《翻轉台灣：危機時代的一次保命型大選》獲前行政院長張善政推薦，在推薦序中他指出，此書道盡他對政局的一些觀察與對台灣未來的憂慮，就是因為環境險惡令人憂慮，更必須看清各個政治人物的面貌，選一個不讓台灣陷入萬劫不復之境的人物。他認為，韓國瑜固然有缺點讓人擔心，但是蔡英文這幾年政績與行事作風更是令人不敢恭維；而他願意幫韓國瑜擔任國政顧問團總召集人，是因為已看穿蔡英文萬一連任的可怕後果，希望國家能趕緊「停損」。

陳國祥表示，在歷史性關鍵時刻，選舉輸贏是歷史性大事，期盼韓國瑜積極突破既有成果所營造出的舒適圈，向中間選民、知性選民、經濟選民、年輕選民擴張，以期擴大支持面；同時在政策主張上、在論述風格上努力提升，以便突破庶民代言人的形象，形塑國家領導人的宏大格局與超凡器識，為翻轉台灣命運展開一場關鍵性的歷史戰役。

(旺報 )