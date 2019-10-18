郁方、馬力歐、小馬18日出席丰采慈善茶會，郁方長期投入公益活動，致力幫助全台弱勢兒童處境，26日即將迎接48歲生日的她特別改變形式，希望以慈善茶會募得善款，改善更多孩子的生活，「人生邁入另一個階段，希望可以做更多有意義的事情，往年生日會都是朋友請吃飯，但這幾年善款募得困難，才想以不同形式，邀請大家一起參與。」

郁方談起她與馬力歐、小馬的淵源，19年前3人都是吳宗憲的「憲憲家族」成員，她笑稱，「當年整個家族只有我1個女生，所以大家都叫我小公主。」如今3人都已結婚生子，邁入人生另個階段，但不變的是友情跟一顆做好事的心。馬力歐去年剛得女，他感性地說：「我都快50歲，希望能活到女兒20歲，看到她開心快樂，就是我最大的願望。」

馬力歐（左三）、小馬（右三）攜眷為郁方祝壽做公益。（吳維書攝）

小馬不改幽默本性笑回：「以現在的醫療技術，我應該能活到76歲，還可以跟劉耕宏、小鐘打籃球、牽女兒手進禮堂。」說到這裡，他不忘祝福老大哥吳宗憲，「希望憲哥也能長命百歲。」現場一片笑聲。

(中時 )