今年富邦系際盃8強賽程也在現場公開抽籤決定了。(黃及人攝)

邁入第5年的富邦人壽勇士系際冠軍盃，18日提前舉辦選手歡迎會，替8強隊伍提前暖身，台北富邦勇士全隊現身鼓勵所有選手，其中以剛加盟富邦的「野獸」林志傑最受歡迎，不少選手或教練都頻頻上前要求跟他合照，頓時化身萬人迷！

「這是個很有意義的活動，提供不少素人球員一個表現的平台或舞台，也增加他們熱愛籃球的心，」跟19、20日比賽主場地台灣警專行政警察科坐在同桌的林志傑表示，「我剛問他們預估冠軍是誰，他們馬上開玩笑回答當然是他們！」

今年闖進富邦系際盃8強包含：台灣警專行政警察科、台北科大電機工程系、輔仁大學統計資訊系、聯合大學機械工程系、僑光科大觀光與休息事業管理系、環球科大運動保健與防護系、南台科打電機工程系與高苑科大休閒運動管理系。

除了勉勵這些8強球隊比賽時好好加油，富邦勇士總教練許晉哲更開玩笑表示，「我已經連續參加這項活動3年了，怎麼感覺都是這幾隊晉級8強！如同是傳統強隊一樣，我想大家的焦點應該都放在明、後天，畢竟冠軍獎金相當高。」

除了保持高額獎金及專業轉播的傳統，富邦系際盃今年還特地加碼，贈送冠、亞軍球隊前往觀賞台北富邦勇士在東南亞職籃(ABL)的台北和平館主場賽事，讓年輕選手可以體驗一下台灣籃球的高規格賽事。

(中時電子報)