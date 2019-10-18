你注意過維他命和其他營養品的有效期限嗎？過期究竟能不能吃？有專家認為，營養保健食品的期限概念，其實和一般食物不太一樣。

很多人不吃點營養保健食品，就無法開始一天行程。不只美國有75%的人表示有吃營養品的習慣，經濟部統計處數據也顯示，台灣2018年保健營養食品產值上升到161億元，創歷史新高。

但買了一大罐維他命C、維他命B群，或是益生菌，經常還沒吃完就過了期限，這時候只能丟垃圾桶嗎？

《過期營養品可能不腐壞，但營養含量恐打折》

食藥署食品組科長李婉媜表示，健康食品屬於食物，業者可參考「市售包裝食品有效日期評估指引」，依照原料、製造過程、運輸方式等等，自行訂定有效日期。

過期營養品或許不像食物一樣酸壞，但效力恐怕打折。圖片來源：pixabay

業者必須保障在有效日期內安全可食，並且維持原本該有的風味質地，例如假使營養標示含有維生素C，那麼有效日期內的維生素C含量，就必須和營養標示一致。一旦過了有效期限，就不能製造加工、調配，更不能販賣。

美國營養保健食品品牌New Chapter教育訓練主任崔絲（Charlotte Traas）則認為，營養保健食品確實會過期，但是所謂過期的概念，和一般食物不太一樣。一般食物標示的期限，主要是為了安全考量，因為過了期限很可能就腐敗酸壞，有礙健康。

而營養保健食品通常不含有會腐壞的成分，因此就算過期也不見得會立即酸敗或產生壞菌，但營養含量會逐漸下降，也就是可能達不到原本宣稱的效果。

溫度、日照、濕度都可能影響營養品的保存效果。圖片來源：pixabay

《吃過期營養保健食品＝浪費時間金錢》

以綜合維他命為例，有效期限多半為兩年。過了兩年再食用，或許安全性無虞，但很可能不再含有原本標示的營養素含量。

崔絲也強調，還是要避免食用過期的營養品：「站在安全的立場，我絕不會建議任何人食用過期的產品，因為你不知道產品是在什麼樣的環境下保存、或有沒有接觸到任何污染物。」

包括濕氣、溫度的不同，都可能影響保存效果，「如果你要投注時間、精力，以及金錢到維他命上，當然要選擇最有益身體利用的。」

崔絲強調，「最貴的維他命，就是沒用的維他命。」

軟膠類營養品容易比藥丸類吸收更多水分，可能變質較快。圖片來源：pixabay

《魚油過有效期限就得丟》

雖然營養保健食品過期不一定腐壞，但如果是平常就需要放在冰箱保存的，像是液體類健康食品、魚油，過期就最好丟了，化學家拉波內特（Cynthia Marie LaBonte）表示：「魚油或任何液體類的營養品，一定要遵守有效期限，就好像我們遵守堅果醬、蔬菜油的期限一樣。」

過期魚油很可能酸壞，粉狀的營養保健食品也可能因溫度、濕度、光線、空氣而逐漸減少效力。軟膠類的營養品則比藥丸類吸收更多水分，變質的速度也更快。

為了避免食用變質的營養保健食品，平時就要遵守包裝上的保存建議，最好購買較小容量的包裝，一旦發現變味、變色，請立刻丟棄。美國食品藥物管理局（FDA）顧問葛林伯格（ Simon Greenberg）更建議，如果是需要冷藏的營養保健食品，只要超過期限1週，就不要再食用。

資料來源：The HuffPost、CNN

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(中時電子報)