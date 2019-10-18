國民黨總統參選人韓國瑜批評民進黨政府提出的高鐵南延案不當，將成為「盲腸線」，竟被行政院長蘇貞昌扭曲成「韓國瑜把屏東講成盲腸縣」。這種作為，除了嚴重失職，讓自己淪為蔡英文的競選總幹事之外，反過來講，也顯示民進黨的心虛與理虧，否則如果真的有理，何必靠扭曲對手的言論來反擊？

蘇貞昌做為行政院長，面對在野黨質疑政策而辯護，是理所當然的。但他須記得，自己是中華民國的行政院長，領的薪水來自全民納稅錢，不是蔡英文的私房錢，所以不能為了避免蔡英文選情被在野黨抨擊而受損，就不擇手段扭曲對手言論來反擊，這種做法，是蔡英文競選連任的總幹事的工作，再怎樣都不該由蘇貞昌做。

蘇貞昌這次的作法並非個案，民進黨藉由扭曲對手言論來獲取政治利益已屢見不鮮，最明顯的案例就是今年習近平講話後，從蔡英文乃至於陸委會均刻意錯誤的把九二共識和一國兩制畫上等號，藉此抹紅主張九二共識的國民黨，讓民眾誤以為國民黨支持一國兩制，使民眾為了不想被統，只好支持蔡英文。

但實際上，靠抹黑、抹紅、扭曲他人言論來反擊，恰反映自己的心虛和理虧，若民進黨政府推出高鐵南延屏東案真的非常理想、韓國瑜批評真的毫無道理，蘇貞昌直接說理回擊不就好了，何必惡意將韓國瑜沒有講的話栽贓到他頭上來轉移焦點？如此刻意扭曲，正證實自已心虛。

同樣的，若九二共識真的那麼糟糕，民進黨直接痛批國民黨執政時九二共識怎樣損害國家利益即可，還需要無中生有地主張對岸宣稱九二共識等於一國兩制嗎？會這樣抹紅，顯示民進黨也發覺九二共識比民進黨的兩岸政策好多了，講不出九二共識哪裡不好，偏偏又不願意承認，只好惡意扭曲抹紅。

作為領中華民國薪水的行政院長，在野黨批評的沒道理可以反駁，批評得有道理應該接受改進，若不能秉持這樣的態度，民進黨黨職或蔡英文競選總部的職位可能比政府公職更適合他。

(中時 )