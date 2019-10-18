在今年邁入第十屆的「總統文化獎」，致力表揚為台灣文化奉獻的藝術家及機構。今(18)晚舉辦頒獎典禮，將文化耕耘獎頒發給從事藝術創作70年的雕刻大師朱銘。朱銘表示，相當感謝朱銘美術館團隊的努力，「沒有你們的耕耘，也沒有我的文化耕耘獎。」

享譽國際的朱銘，也分享多件在國外設展的趣事，在三十幾年前曾於菲律賓開展，但到了展覽開幕日，作品卻還尚未通過海關，只好在現場不斷賠不是，「但觀眾也沒有怪我，反而一直安慰我，然後一邊罵海關。」靦腆笑說，「這麼糗的事情，也只有朱銘才會發生。」

朱銘向來以大型雕刻作品聞名，他表示，盧森堡流行一句話「國家小小、不種田種錢」，擁有多家國際銀行，人民所得曾是全球第一，當地的市長便與他說「你的作品既然那麼大，那就把我們的城市當作你的展場吧。」讓他印象感到相當深刻。

中華文化總會會長、總統蔡英文也讚揚，朱銘是世界知名的雕刻家，其作品名揚海內外，從《太極系列》到《人間系列》都廣受推崇與肯定，朱銘美術館也累積了下一代豐富的視野。

關懷社區老幼、推動「共食制度」的里長方荷生，服務於台北市中正區忠勤里超過二十年，堪稱「史上地表最強里長」，因對社區的用心奉獻，獲評審舉薦為在地希望獎得主，頒獎典禮也播放了他在社區跑上跑下、服務老少婦幼的紀錄影片，氣氛感人。

方荷生表示，自己一天大約會準備三百多份餐點，依據老人的需求，不能出門的，便會送至家裡、能下床走動的，就邀請老人領取餐點、孤身在家的老人，也可以齊聚吃飯，分享家裡事，「許多社區會推動國小生的照護，但到了國中就沒人管，我們社區從小二照顧到高中都有，我不管你爸爸媽媽是誰，你是哪裡人的小孩，只要你在我們社區，我就願意照顧你。」

在地希望獎複審委員劉克襄表示，台灣的里長大概有數千位到數十位不等，方荷生服務的區域，是整個台北市弱勢族群最多的地方，推動的長照照護及青少年輔導，讓很多沒有希望的事情有了希望，在平凡中創作不平凡，相當不容易。

文總自2001年開始每2年舉辦「總統文化獎」甄選，從不同世代與跨領域中選出5組得獎者，透過得獎者的長期耕耘與實踐，評選出足以為台灣價值表率之個人或團體，樹立在地人文的當代典範。今年的得獎者分別為：文化耕耘獎朱銘；人道奉獻獎財團法人台灣基督教門諾會黎明機構；青年創意獎豪華朗機工；在地希望獎方荷生；社會改革獎台灣人權促進會。

本次適逢第十屆，也邀請歷屆得主一同與會，不僅回首台灣過去的20年的文化脈絡，也即將在週末（19、20日）舉行共五場的「Next 20 Festival」論壇，共同展望自信未來。

(中時 )