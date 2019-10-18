第十屆總統文化獎今(18)日舉行頒獎典禮，本屆社會改革獎得主台灣人權促進會，領獎之餘也不忘宣揚理念，手拿寫滿訴求的兩大幅布條，呼籲盡速通過難民法、拒絕晶片身分證法等主張，在氣氛一片溫馨的頒獎典禮中，顯得迴異又引人注目。

台灣人權促進會會長周宇修表示，促進會自創立以來，一起從獨裁政權走向自由，長期站在社會對立面，接受社會各方批評，感激得到這個獎項之餘，也感念台灣擁有可讓創作者發揮的環境。

周宇修提及，是否領取這個獎項也讓促進會思考了很久的時間，但希望藉由這個機會呼籲訴求，「老實說，連拿這些布條上台都有些難度了，但我們還是要說，民主與自由是不會從天上掉下來的，如果我們深信人生而自由，那就應該要為那些不自由的人發聲。」最後促進會更於台上連呼口號，呼籲盡快修改集會遊行法等諸多人權政策。

社會改革獎召集人蕭新煌表示，台灣人權促進會向來是他相當尊敬的團體，也是他研究的對象，這個組織與台灣人權的法制進步息息相關，「他們也不太在乎別人有沒有頒獎給他們，你看他們連在這裡都還在工作、還在倡議社會改革，這就是他們可愛的地方。他們不是瘋子，也不是傻子，而是先行者，是永遠不放棄人權改革的倡議者。」

(中時 )