第九屆北京香山論壇今天召開新聞通氣會，據新華社報導，本屆論壇將於20日至22日在北京國際會議中心舉行，共有76個官方代表團530餘人確認參會，外方高級別官員數量高於以往，專家學者數量達到歷屆之最。

作為具有國際影響力的「一軌半」高端防務與安全對話平台,第九屆北京香山論壇由中國軍事科學學會和中國國際戰略學會聯合舉辦，主題為「維護國際秩序，共築亞太和平」，設置4個大會議題，平行安排8個分組會議。

軍事科學院副院長、第九屆北京香山論壇秘書長皮明勇表示，今年論壇規格和覆蓋面進一步擴大，截至18日，共有76個官方代表團530餘人確認參會。與往屆相比，本屆論壇重點突出，亮點紛呈。

一是論壇召開時機重要。本屆論壇是在慶祝中華人民共和國成立70週年的大背景下舉辦的，論壇不僅專門設置了一個特別議題，而且還安排參觀展覽，便於各國朋友全面了解中國的建設發展成就和中國為世界和平發展所作出的積極貢獻。

二是論壇主題議題較熱。論壇主題既關注大國關係、中小國家利益、國際安全風險等國際關係領域的重要問題，也關切海上安全、國際反恐、中東安全等方面的新情況，還重視人工智能等科技發展對國際安全、未來戰爭的影響。

三是論壇規模規格攀升。總體上看，外方高級別官員數量高於以往，專家學者數量達到歷屆之最。

四是論壇內容形式多樣。為擴大論壇研討的廣度和深度，本屆論壇將分組會議的數量由上屆的4個擴增為8個，還設置了中外知名專家對話活動以及若干個專題研討會，如中美關係走向、國際核軍控前景等問題研討。

據了解，自2006年創辦以來，北京香山論壇一直致力於集聚智慧、擴大共識、增進互信，推動與各國防務機構、軍隊、國際組織和智庫專家的對話交流與合作，為促進地區安全穩定、維護世界和平發展發揮了積極作用。

(中時 )