西班牙加泰隆尼亞自治區爆發聲援獨派領袖的抗議活動，今天進入第5天。民眾除發起大罷工，55架航班被迫取消，還有數以千計抗議者將抵達巴塞隆納，示威規模料將達到高峰。

西班牙最高法院14日以2年前違法舉辦獨立公投和宣告獨立未遂為由，將9名加泰隆尼亞獨派領袖判處多年徒刑，引發位在西班牙東北部的富有地區加泰隆尼亞連日出現群眾抗議，並屢屢演變為警民衝突。

憤怒群眾並阻斷加泰隆尼亞多條道路，切斷西班牙和法國間主要跨境高速公路。數以千計民眾還發起聯合行動，從加泰隆尼亞5市鎮出發徒步3天前往首府巴塞隆納，預計當地今天下午5時抵達。

加泰隆尼亞占西班牙經濟產出的1/5左右，因此這群「為自由而遊行者」（freedom marchers）的行動目的，是為了造成區域的道路和高速公路交通混亂。

儘管巴塞隆納近日每天都有大規模群眾示威，市中心曾湧現數以萬計民眾，但加上各地前來的示威者，今天的抗議人潮預計將達到最高峰。

由於大罷工將登場且預期交通很可能大受影響，西班牙車廠喜悅汽車（SEAT）在巴塞隆納附近約有6500名員工的馬托瑞爾（Martorell）組裝廠暫停生產。

在最多遊客造訪的西班牙城市巴塞隆納，知名博蓋利亞市場（La Boqueria）大多數攤位今天也關閉，著名的利塞奧大劇院（Gran Teatre del Liceu）取消今晚節目。

巴塞隆納今天路上交通比平常冷清許多。西班牙機場航管局（AENA）表示，巴塞隆納的普拉特機場（El Prat airport）有55架航班取消。

由於加泰隆尼亞局勢混亂，西班牙甲級足球聯賽2大隊伍巴塞隆納隊（FC Barcelona）和皇家馬德里隊（Real Madrid）已被告知，原定26日在巴塞隆納諾坎普足球場（Camp Nou stadium）舉行備受歡迎的德比賽（el Clasico），將延後舉行。

(中央社)