二尖瓣脫垂確實是最常見的心臟瓣膜疾病。好發於年輕、身材清瘦的女性，有研究估計20～50歲女性每10人就有2人有二尖瓣脫垂，發生率是男性的2倍。但這不代表男人可豁免，媒體披露，綜藝節目主持人胡瓜、歌手羅志祥都有二尖瓣脫垂。

新光醫院心臟內科主治醫師暨教研部副主任洪惠風表示，大部份患有二尖瓣脫垂的人平時並無異狀，甚至不知道自己有這疾病，有些人則偶爾會發生心悸、喘不過氣、胸悶或胸痛的感覺，另有少數人則常感到疲勞、喘氣、頭暈，嚴重到影響工作與生活。

作家米果在部落格說，醫生在她嬰兒時期就聽出她的心臟「有問題」，從幼稚園到大學，常在體育課賽跑時心悸作嘔臉發白、朝會站太久會手腳發麻、在密閉空間缺氧眼前冒出雪花、體檢時心跳加速嚇昏護士……。大考前夕因無法喘氣，她去找菜市場中藥舖把脈抓藥，喝開水配藥粉，考完大睡一場，情況就好轉了。米果直到畢業、就業，由於壓力、胃痛、睡眠不足、酗咖啡等因素，每分鐘心跳一度超過120（一般人平均70次），到醫院照心電圖與超音波，才確認因為二尖瓣脫垂，所以造成有時呼吸很費力，要大口喘氣，嚴重時甚至會心悸或絞痛。

《心臟超音波診斷脫垂程度，99％沒事》

「脫垂造成的症狀因人而異，但99％沒事，」洪惠風說，二尖瓣脫垂可經由醫師的聽診發現心臟雜音，再經由心臟超音波確立診斷。

對大多數、輕度二尖瓣脫垂的患者，醫師會建議調整生活作息，比方飲食上盡量避免濃茶、咖啡等使心跳加速的飲料，睡眠充足、放鬆壓力、和適度運動等都有助於改善症狀。每隔幾年至心臟科門診追蹤，必要時做心臟超音波檢查即可。

「在症狀出現前，並不需要矯治二尖瓣脫垂，」美國梅約醫學中心指出。

對於因為二尖瓣脫垂而常出現焦慮、心悸、胸悶、頭暈、甚至昏厥等症狀的病人，醫生會視情況給予藥物處方，比方Beta阻斷劑或抗焦慮劑治療，但用藥只是改善症狀，無法解決瓣膜脫垂問題。

另一方面，如果臨床檢查發現病人的二尖瓣脫垂並不嚴重，但症狀已經對生活造成困擾，甚至影響工作，洪惠風提醒，「要注意是否合併自律神經失調問題」，如果有，這時要處理的是自律神經失調，而非心臟瓣膜疾病。

雖說大部份二尖瓣脫垂沒有生命危險，但仍有極少部份病人因為脫垂造成嚴重瓣膜閉鎖不全，血液重度逆流較危險；二尖瓣脫垂合併重度心律不整也較危險，需要經由進一步檢查，審慎評估病情後，接受瓣膜修補或瓣膜置換手術。

另外，二尖瓣脫垂與細菌性心內膜炎有關。所以二脫垂嚴重度若是在中等以上的病人，在接受牙科治療、照胃鏡、大腸鏡或外科治療前，要提醒醫師給予適當的抗生素，避免感染心內膜炎。

《學習與輕度二尖瓣脫垂共處》

回到「二尖瓣脫垂真會嚴重到需要提辭呈」的疑惑，洪惠風認為，醫師可從問診、聽診和心臟超音波診斷脫垂是輕微或是嚴重，但臨床常發現和病人主訴的症狀不見得直接相關。因而心臟科醫師能做的是，對輕度脫垂者提供生活型態、藥物等治療，嚴重者建議手術治療，「至於需否因瓣膜疾病而辭去工作，主要還是尊重病人自己的判斷和決定。」

米果在醫生要她與天生就有的二尖瓣脫垂好好相處後，學會「在心絞痛的時候等待刺痛感過去才大口呼吸，讓自己睡得好，不發脾氣，就算想喝咖啡也盡量加濃濃的牛奶變成拿鐵，喝啤酒不超過300cc」。聽醫生說適度運動有益，於是她選擇快走，雖然偶爾會因為心跳加速而手腳顫抖、冰冷或血液循環不佳，但大抵而言，「二尖瓣脫垂的確帶給我保護身體的珍貴啟示，我甚至已經懂得如何跟它共處。」

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(中時電子報)