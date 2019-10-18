曾以《蘋果花》一曲在七零年代紅遍大街小巷的「蘋果花歌后」楊燕，婚後淡出歌壇旅居在紐約的她，日前悄悄返台，為19日高雄失智症募款演唱會進行總彩排，楊表示「我好久沒唱歌了，今天唱有及格嗎?」

楊燕坦言好久沒唱歌了，擔心19日演唱會表演的狀況。(照片/游定剛 拍攝)

明(19日)晚間資深歌手楊燕，將參加在高雄為失智老人募款的演唱會，一身打扮休閒，頭戴墨鏡、亮紅色的外套，為演唱會進行總彩排嗨唱三首歌，包含自創曲《我真的好愛你》、《煙花三月》、《青臟高原》。楊接受《中時電子報》訪問時表示「我在美國真的不開口唱歌，在家就是家庭主婦裝扮，種菜、帶孩子」。

資深歌手楊燕為演唱會彩排，為自己彩排狀況表示不滿意。(照片/游定剛 拍攝)

楊坦言返台時差還沒調整好，從昨天晚上三點到現在都還沒睡覺，下午雖然喝咖啡精神狀態比較好，但現在精神狀況不好，剛彩排時歌詞有些忘記。楊認為「今天唱得不好，身體有點累、聲音有點抖，我有職業病一上台就有敬業精神，下了舞台整個人就會累癱。楊更是透露「19日演唱會當天要在舞台上連唱十幾首歌曲，我打算不要穿高跟鞋，不然會累癱」。許久未在台公開演唱的楊燕表示「唱歌讓我很開心，可以唱給很多人聽，但我對自己很嚴格要求，剛彩排分數沒有60分、70分，還是有很多瑕疵」。記者追問「那今天給自己打幾分?」楊燕自嘲「我能不能及格?」逗樂在場眾人。

「蘋果花歌后」楊燕為演唱會彩排嗨唱 自嘲：我有及格嗎?

(中時電子報)