國民黨總統參選人韓國瑜目前民調，仍輸民進黨的蔡英文，命理師詹惟中幫韓、蔡各抽出一支籤，來看選舉的結果，他解讀說，這一兩周，蔡英文比韓國瑜的籤弱一點。

詹惟中在談話性節目《國民大會2020大白話》指出，從命盤來看，韓國瑜今年出外遠行不利，遠行到他鄉，可能跌倒受傷，乘興而去敗興而歸，可能羊入虎口任人宰割，所以韓國瑜不去美國是對的。太太是貴人、女兒要出來，都是加分的，在台灣有長輩的支持，要放棄金錢上的一些誘惑，如選前輔助金全捐給年輕人。

另詹惟中在天母三玉宮為韓國瑜抽到一支籤，來看看近期內韓國瑜如果選，會有什麼現象？「碧玉池中開白蓮」，碧玉是女生，出汙泥而不染，所以他的副總統，包括他的家人女生都可以幫他提升格局；「莊嚴色相自天然」，他若是修行之人，專注修行對他是有幫助的，跑遍各廟宇這事要繼續做；「生來骨格超凡俗」， 韓本身的骨相有前世羅漢的感覺，所以要堅持；「正是人間第一仙」，韓跑廟宇是好的事情，女的副手或家人、女兒的幫忙，也是加分的，加油非常有機會。

詹惟中也幫蔡英文抽到一支籤，也是從天母三玉宮抽到的，「佛說淘沙始見金」，代表積沙成塔的好結果，她擔任總統做的一些施政，比如年金或鼓勵年輕人同婚等很多付出，得到很好的結果，有付出有成果；「只緣君子不勞心」，指不夠用心、還不夠努力，還要加油；「榮華總得詩書效」，榮華富貴代表當選」，詩書則指文憑、她文憑這件事幾乎已經過關了，目前好像過關，若能過關對她的榮華有加分；「妙裏功夫仔細尋」，表示都在字裏行間找到答案。以最近來看她選舉的結果，這一兩周蔡比韓國瑜的籤弱一點，目前來看，蔡還是有加分的空間，不要大意。

(中時電子報)