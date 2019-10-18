在一般人的觀念中，核潛艦是比常規潛艦更先進的武器，但是，如同其他類型武器一樣，武器性能並非唯一的決勝因素，操作武器的人與戰術經常是出奇制勝的要素。最近一場美日印太平洋聯合軍事演習中，印度的柴油動力潛艦就技術「擊沉」了一艘美軍的核潛艦，讓所有參與演習方大吃一驚，印度海軍則因這項演習戰果，稍稍為其近幾年來聲名狼藉的海軍潛艦挽回些許顏面。

傳統上都認為核潛艦在動力、速度、機動性、隱蔽能力、運載能力等各方面表現都比常規艦艇更優異。但美媒《國家利益》近期報導一項美日印聯合軍演秘聞時指出，「正確使用柴油動力潛艇可能與核潛艇有同樣的致命力」。

報導說，印度基洛級潛艦辛杜瓦伊號(INS Sindhudhvaj S56)在印度、日本和美國之間舉行的年度馬拉巴爾(Malabar)軍事演習中，技術「擊沉」了美軍洛杉磯級核攻擊潛艦科伯斯．克里斯蒂號(Corpus Christi SSN705)。

根據《今日印度》引述印軍的說法，這些潛艦被指派在孟加拉灣互相追逐獵殺，當時辛杜瓦伊號記錄了美核潛艦的聲紋，並對美潛艦進行主動識別後予以鎖定，然後科珀斯．克里斯蒂號核潛艦被告知，美方已遭印度潛艦使用533毫米魚雷「擊沉」。

如果印度對這些事件的描述是正確的，那將是多年來記錄慘淡的印度潛艦部隊一件振奮軍心的大事。這些年來，印度潛艇部隊災難頻傳，原因包括資源缺乏、運作不當與腐敗頻傳，印度潛艦多次發生擱淺、起火與沉沒事故。最嚴重的事件是辛德拉克沙克號(INS Sindhurakshak)因前魚雷艙發生連串爆炸，在孟買港內沉沒，造成18名水手喪生。

儘管如此，俄羅斯製造的基洛級潛艦能夠擊敗洛杉磯級攻擊潛艦並不會太奇怪。畢竟洛杉磯級是30餘年前的設計，最近已逐步被新型的維吉尼亞級核潛艦替換。但是必須指出的是，外界還不了解當時雙方的交戰規則與參數，而且印方有可能誇大了演習過程。

報導說，基本上基洛柴電潛艦是一艘極安靜且功能強大的潛艦，尤其是在電力驅的潛航間，其安靜程度讓它獲得「水下黑洞」的封號，這對美國海軍來說是一個頭痛的問題，必須盡快開發出應對之策，因為目前像中國大陸和伊朗這些潛在對手國都有不少這類型潛艦。

雖然柴電潛艦比較安靜，但美軍偏愛核動力潛艦，因為其航程、速度和續航能力強得多，適合美國海軍執行全球性任務。

報導說，儘管印度對這次演習的報告可能有不正確之處，但突出一個重要問題，美軍必須盡快以維吉尼亞級替換洛杉磯級。維吉尼亞級的靜音性能與先進傳感器，以及搭載的先進武器，在對付基洛級時要有效得多。未來在應對比基洛級更強的潛艦，例如俄羅斯的阿穆爾(Amur)級，美軍購入更多維吉尼亞級就顯得更加重要了。

(中時電子報)