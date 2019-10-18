國民黨總統參選人韓國瑜指高鐵南延屏東左營案是「盲腸線」，當選總統要歸零，卻遭政院回擊稱韓把屏東縣當成「盲腸縣」。國民黨文傳會副主委黃子哲今天點出13年前，於扁政府時期擔任閣揆的蘇貞昌曾說「做不到建設不要硬做」，如今蘇揆就像「盲建客」，不僅睜眼說瞎話亂開建設支票，也被過去的自己打腫了臉。

黃子哲說，高鐵南延屏東所採的「左營方案」，要花554億，卻設站在偏遠的六塊厝，屆時往潮州、屏東市，還要再等車、轉車。而該線未進入高雄市區，也沒有與台鐵共構，旅運人數恐怕也不符成本效益。簡單說，就是既不便又不賺，無怪乎，韓國瑜市長會形容這是一條「盲腸線」。

黃子哲直指，當外界質疑高鐵南延恐將虧損30億時，蘇貞昌反駁說，「政府做事不能唯利是圖」、「不能用錢做唯一考量」，但13年前第一次當行政院長的蘇貞昌，針對中央政府總預算的籌編，他當時可是大義凜然的表示，「各部會應就實際建設的需求全面通盤檢討，若屬選舉承諾或支票，不具經濟效益的建設，應回到原點再評估考量，該改變就改變，該調整就調整，做不到的建設不要硬做」。

黃子哲嘲諷，13年後言猶在耳，但蘇貞昌再次當上閣揆，為了幫蔡英文總統助選，為了延續民進黨的政權，就來個超強的髮夾彎。胡亂加碼大開選舉支票，就算如此不具經濟效益的高鐵南延也要硬幹。蘇過去對財政與專業的尊重，一切竟成空；許下的承諾與豪氣，當然也通通不認帳了。

黃子哲揶揄，蘇貞昌是政壇的老司機，卻也是專業級的老騙子。過去才欺騙神明又跑去參選新北市長，如今又毀信背諾，再次騙了13年前的自己，而且還有臉大肆批評別人。對照日前蘇貞昌面對立委的質詢時，可以在國會殿堂把「四維」當作四尾土龍，把「八德」說成桃園的八德，其水準與道德之低落，倒頗為一致。

(中時 )