新北市政府今（18）日下午召開「重大工程採購廉政平臺成立及推動會議」。（新北市政府提供／葉書宏新北傳真）

新北市政府今（18）日下午召開「重大工程採購廉政平臺成立及推動會議」，邀請台灣新北地方檢察署、法務部廉政署、法務部調查局新北市調查處、台灣透明組織協會及工程業界代表共同參與，希望藉由行政、司法、非政府組織及私部門的緊密聯繫，共同營造優質公共工程採購環境，使市府同仁能安心推動各項公共建設。

會議中副市長陳純敬致詞表示，新北市擁有400萬市民，如何營造新北市成為宜居樂活的友善城市，市府投入許多資源推動各項市政建設，像是捷運三環六線、社會住宅、產業園區等等，都是侯市長就任以來的施政重點，未來透過廉政平臺的運作，從前端導入司法機關及非政府組織等外部成員，提供市政團隊風險預防諮詢服務，讓市政團隊更勇於任事，建立優質的公務環境，邁向更進步的新北市。

會中新北地方檢察署朱檢察長兆民、廉政署侯副署長寬仁、調查局新北市調查處蔡處長文郎及台灣透明組織協會顧問團余召集人致力等人亦分別致詞，表達對市府成立廉政平臺及守護重大工程品質之決心，並由各重大工程主辦機關主管人員與專家學者進行議題討論與交流，為跨域合作立下良好基礎，未來市府與廉政平臺外部成員間將有更緊密的聯繫管道，共同為新北市重大建設把關。

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