涉殺害香港少女潘曉穎、觸發反修訂《逃犯條例》爭議的陳同佳，預計下周三（23日）就洗黑錢罪刑滿出獄。香港政府今晚（18日）表示，特首林鄭月娥接獲陳同佳的信件，聲稱已決定刑滿後就其涉嫌殺人案到台灣自首，並請特區政府協助安排相關手續。

港府稱，香港律政司並無足以控告陳同佳在台灣涉嫌殺人的證據；對於陳同佳在台灣涉嫌犯下的罪行，香港法庭無管轄權，香港當局亦不可能繼續拘押他，或向他追訴涉嫌在台灣所犯罪行。台灣刑事警察局今日已收到香港警務處發出的函件，信中清楚轉達陳同佳自首意願，並向台方表示港方會協助陳同佳作赴台自首安排，以及樂意向台方提供一切所需的合法可行協助。

港府指出，台灣當局去年12月3日就陳同佳涉嫌殺人案發出通緝令，當時表示陳同佳所涉及的罪行追訴權時效為30年。在陳同佳的刑事檢控方面，香港律政司並無足以控告陳同佳在台灣涉嫌殺人的證據。律政司經充分及全面考慮了香港警方調查及搜集所得的證據後，控告陳同佳在香港干犯洗黑錢罪。陳其後被定罪及被判監29個月，目前正在服刑。

台灣法務部昨日在得知陳同佳即將獲釋後，公開呼籲港方，在陳同佳另案刑滿釋放前，積極續押追訴，台灣也將迅速提供陳在台相關證據，俾使港方得以充分掌握台港兩地全案事證，以查明事實真相，依法追究刑責。

(中時 )