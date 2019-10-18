台北市長柯文哲昨在粉絲見面會上提到社會邊緣人，稱火災發生原因高的是自焚，竟叫自焚的人不要在家去河濱，引發外界質疑失言，柯18日說明，自殺很多方式，終究還是要減少自殺，有些自殺方式造成社會不安。

柯文哲在公開場合的談論社會邊緣人，引起批評，柯今被問到是否失言時表示，他發現北市2017車禍傷亡人數降到最低，但2018、2019有上升，在台北有很多社會邊緣人造成，像是酒駕、毒駕、屢次超速、無照，查起來都是社會邊緣人，所以有一個概念，關懷弱勢有時候是保護自己。

柯說，北市火災過去最常見是電線走火，但後來發現好幾起是自焚自殺，反而造成社會問題，他強調，只是在說明這個而已。

至於希望到河濱自焚讓人質疑是在慫恿，柯指出，自殺選在哪沒辦法管就造成社會安全問題，有人說這樣的講法沒同理心，柯說，算了，每天人家講什麼都可以。

柯還要人用吃安眠藥方式不要自焚，他則解釋，自殺很多方式，但終究還是要減少自殺，有些自殺方式造成社會不安。

(中時 )