民進黨則徵召黨主席卓榮泰特助蔡沐霖。（葉書宏攝）

新北市立委選舉第9選區包括永和、中和區17個里，選舉人數約23萬人，國民黨5連霸立委林德福爭取連任，民進黨則徵召黨主席卓榮泰特助蔡沐霖，形成老將、新秀對決，由於該區選民結構素來藍大於綠，新秀能否撼動選情仍待觀察。

第9選區包括永和區及中和區17個里，該區被稱為「深藍鐵票區」，民進黨更視該區為艱困選區，近3屆立委選舉中，僅1次自提人選，其餘2次均禮讓泛綠人士，得票率均未突破30％。

2016年該區立委參選爆炸，多達5人投入競爭，但當時民進黨並未提名候選人，林德福拿下8萬2761票，得票率52.43％，當時親綠、無黨籍候選人李幸長僅拿下4萬6660票，得票率僅29.56％。

再者，從2012年選舉結果，亦可觀察出該區的選民結構，當時還有親藍、無黨籍雷倩參選，林德福仍然拿下8萬9767票，得票率48.83％，當時民進黨提名許又銘，則只拿下5萬656票，得票率27.55％。

林德福連任5屆立委，將爭取6連霸，他曾任永和市長，深耕基層逾30年，地方社團、協會、里鄰長幾乎無人不認識他，假日更是勤跑基層，與民眾搏感情拉近距離，隨處都可看到他的身影，基層實力雄厚。

另外，蔡沐霖今年1月起擔任卓榮泰特助並負責青年相關事務。卓榮泰10月12日特地替蔡沐霖輔選，當場脫下「飛行外套」致贈給蔡，傳承意味相當濃厚。

卓榮泰公開直言，對於蔡沐霖要特別幫助，「以前你是我的特助，現在我是你的特助。」蔡沐霖擁有黨中央強力支援，讓選情又增添幾分變數。

(中時 )