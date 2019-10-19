即使美國總統川普一再聲稱美國總統中只有他敢對陸強硬，甚至自稱是對赴大陸的「天選之人」，但曾在前總統小布希與歐巴馬任內擔任國家安全委員會中國事務主任的韓磊表示，事實上很多大陸官員與學者還是希望他能連任，因為他替大陸崛起提供了歷史機遇。

川普自上任並對陸發動貿易戰以來，一再強調大陸如何占了美國便宜，只有他敢出面對陸強硬，甚至嗆北京在貿易談判中以拖待變，只期盼明年大選軟弱的民主黨上任再來談。但現任北京清華卡內基（Carnegie）全球政策中心榮譽主任的韓磊15日在美媒《外交政策》投書「川普是北京的最佳資產」（Trump Is Beijing's Best Asset）一文，其中指出北京很多官員和智囊都非常希望川普能夠在明年的總統大選中勝出連任，因為他的政策使北京走向世界強權之道路更暢通。

韓磊在文章中指出，雖然川普對大陸政策反覆無常經常引來民主與共和兩黨批評，但在其任內，對大陸強硬已經成為兩大黨共識，此共識凝聚速度之快，史上罕見。川普上任後，對大陸發動代價高昂的貿易戰、禁止華為5G網路設備，以及近期對涉及打壓新疆的陸官員限制簽證等強硬作為，讓他自稱他是首位敢對陸強硬的美國總統。

不過，對大陸而言，川普的弱點比他的強硬處更重要。韓磊在與許多陸官員與學者對談過後發現，他們認為雖然川普對陸強硬為其強項，但他也讓北京有多空間擴展在亞洲影響力，更重要的是，全面弱化華府在全球領導地位。從零和觀點來看，許多大陸官員總結川普政策，就長遠而言在戰略上對大陸是有利的。

韓磊說，一些如清華大學國際關係學系主任閻學通等大陸智庫學者相信，藉由讓美國國內政治更加分歧、傷害華府國際信譽與傳統上在全球領導地位，以及破壞與盟友之間的協議，提供了北京前所未有的戰略機遇；加上美國在國際組織上的「退群」行為，例如退出跨太平洋夥伴協定與巴黎氣候協議，讓大陸崛起提供了領導機會與話語權。

韓磊表示，在許多大陸學者眼裡，川普是「愛叫但不會咬人的狗」，例如剛上任就藉著「川蔡通話」測試北京底線，又對擴大對台軍售亮綠燈，但就把美軍事力量當成傭兵看待的川普而言，若大陸對台動武，川普是否挺台仍值得懷疑。他進一步指出，在歷時18個月的貿易戰中，雖然川普一再對北京「撂狠話」，到迄今除了讓大陸做一些無關痛癢的讓步之外，尚未對美方核心訴求做出回應。

韓磊最後總結，陸官員與學者認為讓川普再做四年，將弱化美國在國際地位，讓北京獲得空間得以鞏固全球利益，以便在未來2025年新任美國總統上任前，佔據更有利的戰略地位。

(中時電子報)