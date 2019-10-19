身為當年搭建起NBA跟大陸市場之間橋樑或關係的開拓者，前NBA總裁史騰終於首次針對火箭總管莫瑞推文風波發表個人看法，史騰18日接受《Tower》專訪時強調，「我認為莫瑞發布這則推文相當無禮，但我也相信那是他的個人權利！」

在1984到2014年擔任NBA總裁期間，史騰曾在1988年首次造訪中國大陸，且跟央視簽下在大陸轉播NBA的協議，他強調自己努力這樣做的動機，「我們想要通過體育改善兩個政治體系之間的關係，也想建立兩國之間的對話與交流。」

談到現任總裁席爾佛針對莫瑞事件回應，史騰說：「我想說席爾佛在維持球員自由發聲方面做得很好，我們和大陸擁有不同體系，如果大陸要對我們球員、教練和管理人員所說的每句話回應，NBA和大陸未來關係藍圖將不會很光明。」

針對部分美國政客的言論，史騰表達強烈反對，「那些個別的政客，不管是共和黨或民主黨的都是笨蛋，他們不知道怎麼看待這件事，也不了解事實，只想通過這件事向大眾宣傳自己，NBA堅信體育可讓世界人民團結在一起，就這樣而已！」

(中時電子報)