美國Arkansas發生過一起慘案，2名搶匪為了搶奪一戶人家的電視跟遊戲機，竟然泯滅人性的殘忍殺害一名母親與4、5歲的幼童，最後入獄每天都被死者鬼魂糾纏受不了才供出自己的惡行，法院也正在審理中，若罪行確定兇手將面臨死刑。
外媒報導2017年12月，24歲的Mariah Cunningham曾與兇嫌之一的Michael Collins同居過，而Collins認為Mariah很有錢，便夥同William Burnell Alexander搶劫。
據報導，這兩人為了搶劫被害人家中的電視機、Xbox以及1輛故障的汽車，對母子3人痛下殺手，William 壓住媽媽Mariah，強迫她親眼看著自己親生骨肉被曾經同居的男友砍殺、斷頭。最後再把Mariah Cunningham刺死。
兇手後來遭到警方逮捕，他卻抱怨死者Mariah Cunningham，將所有的錯都怪罪給她。不過他被捕入獄後，受到受害者的鬼魂不斷的糾纏，最後受不了才向獄友招供自己的罪行種種。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。