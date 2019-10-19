美國Arkansas發生過一起慘案，2名搶匪為了搶奪一戶人家的電視跟遊戲機，竟然泯滅人性的殘忍殺害一名母親與4、5歲的幼童，最後入獄每天都被死者鬼魂糾纏受不了才供出自己的惡行，法院也正在審理中，若罪行確定兇手將面臨死刑。

外媒報導2017年12月，24歲的Mariah Cunningham曾與兇嫌之一的Michael Collins同居過，而Collins認為Mariah很有錢，便夥同William Burnell Alexander搶劫。

據報導，這兩人為了搶劫被害人家中的電視機、Xbox以及1輛故障的汽車，對母子3人痛下殺手，William 壓住媽媽Mariah，強迫她親眼看著自己親生骨肉被曾經同居的男友砍殺、斷頭。最後再把Mariah Cunningham刺死。

兇手後來遭到警方逮捕，他卻抱怨死者Mariah Cunningham，將所有的錯都怪罪給她。不過他被捕入獄後，受到受害者的鬼魂不斷的糾纏，最後受不了才向獄友招供自己的罪行種種。

(中時電子報)