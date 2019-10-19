國民黨總統參選人韓國瑜已確定選前不訪美，將把心力放在台灣。國民黨立委許毓仁則透露，美方提出：若韓國瑜當選總統，未來台灣經濟是否將過度依賴中國大陸？等5道考題給韓國瑜答覆。對此，中華戰略學會研究員張競直批：要是華盛頓只能擬出這種問題，那才真是要讓人瞧不起！

張競在批評傳言美國5道考題外，更提出他自己的答案：

1.若韓國瑜當選總統，未來台灣經濟是否會過度依賴中國？

答：經濟往來是供需組合，貿易成局要您情我願，此等互動結構關係是受客觀環境條件所左右，而非主觀意願所能扭轉。所以市場經濟有其法則可循，美國對中國大陸多少年來經常呈現貿易赤字，請問是否能夠由政府主導來解決入超狀況？

2.如何證明在兩岸關係上能夠比蔡英文處理得好？

答：您瞎了眼啊？還能比蔡英文當前狀況再壞到那邊去？真是幫幫忙，來點會的好不好？

3.若中國要求兩岸簽署和平協議，是否會屈服中方壓力？

答：美國要是覺得簽兩岸和平協議不妥，就公開宣示反對兩岸往和平方向發展，否則一方面鼓勵兩岸要對話，又偷偷來陰的，私下反對簽署和平協議，這是找臺灣窮開心，當傻瓜讓您打臺灣牌嗎？

4.對於中共介入台灣2020大選的看法，以及如何應對？

答：拜託華盛頓有點腦袋好不好？票是由臺灣選民自己走進投票所去投下投票箱，臺灣是個資訊開放社會，各方都可以發表論述傳送資訊，要是有辦法介入臺灣選舉，大家都有機會，難道美國認為臺灣自由民主社會的選民，沒有智慧分辨是非，必須透過篩選過濾資訊來控制選民對世界所產生之認知與理解，才算採取應對措施嗎？

5.是否繼續配合與美對臺軍購政策？

答：請華盛頓這些專家好好思考，美國對外軍售是為支持美國國家安全政策，還是滿足求售國的購買需求？要能相互配合，必須要有客觀條件，假若無法有效運用軍購獲得品項，這些投資都是浪費。所以美國要聽務實有商有量相互配合誠懇溝通，還是要聽這時漫天鬼扯去哄騙華盛頓的空口承諾，要問這種問題，也拜託問點有水準的方向，而不是無厘頭地去討張沒意義的空頭支票。

(中時電子報)