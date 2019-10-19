通靈大師江嘉葉。

江嘉葉分別為韓、蔡抽得籤詩。(江嘉葉提供)

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2020大選白熱化，曾神準預測今年是林志玲姻緣年的通靈大師江嘉葉，本月17號也特地為藍綠兩黨候選人韓國瑜、蔡英文抽觀世音靈籤，來論韓、蔡兩人當前運勢，發現兩人勢均力敵，各有優缺點，蔡更有翻轉不美為美的強大運勢。

江嘉葉為蔡抽到第97籤，籤詩內容寫著「園林月色搖疎影，恍若鋪成滿地瓊，幾度兒童來收拾，豈知收拾總無成。」此籤詩形容景色美好，遍地美玉，似乎一切都是那麼圓滿，然而孩子們想要取得美玉，去了好幾次，實際的觀察，卻都沒有看到美玉，到頭來還是一場空。

江嘉葉說此籤詩看似不美，但進一步以此籤卦象推敲，配掛為風地觀，上巽（☴）下坤（☷），凡事要看清楚，多重用年長者，懂得觀察時機，只要以中正之心來觀天下，堂堂正正，行得直，能翻轉不美為美的運勢，「依六爻能量來看，蔡英文能獲得各地大批的募款，只是目前運勢旬空，但自身有能量，秋天開始獲得群眾的支持，冬令時節，能大幅展現自我魅力。」

而江嘉葉則為韓抽得第28籤，「東方月上正蟬娟，頃刻雲遮月半邊，莫道圓時還又缺，須教缺處復重圓」，形容夜色美好，明月高掛，傾刻卻被烏雲遮蓋，像是缺了個角，不要怨嘆月圓之時怎麼會月缺，只要等待烏雲離去，月圓的景色自然會重新展現在大地之上，目前有很多打擊、謠言阻礙，這些抹黑的烏雲遲早會離去，現出美麗月圓。

配卦為澤風大過，上兌（☱）下巽（☴），遇到問題、阻礙時，有很大的壓力及負荷，此時必須要有包容力，忍耐力，運用自身的智慧以及德慧，等待時機，以大過於人的才德來處理事情。

江嘉葉從六爻能量來看，稱韓雖有雙妻財，但丑未沖，募款的資金沖去一半，沒能預期的理想，本身能量很強，但也很操勞，目前的人氣支持度尚未完全發揮，待年底會有一波很強的氣勢，自身的官運也不錯，想打贏這場選戰，需有過人的智慧來面對各種是是非非，並像孟嘗君一般，知人善用，不分高低貴賤。

至於這場選戰究竟鹿死誰手？江嘉葉稱：「2020年1月6日進入丑月，韓自身能量不如蔡，但元神很強，因此目前看來雙方勢均力敵，各有優缺點，兩人都要努力，奪得天時地利人和。」直言待2個月後，再來觀雙方運勢的強弱，更能明確知道誰將披上黃袍！

(中時電子報)