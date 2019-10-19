女孩們接二連三的鼓膜沙沙作響，究竟是什麼原因？有醫生表示，日前醫院接了3名患者，都稱自己的耳朵裡經常沙沙作響，而他們都曾與自家的寵物貓「親密接觸」吸過牠們。

醫生表示，貓虱「會啃食外耳道壁，或者破壞鼓膜的上皮。排泄物釋放毒素也會引起耳朵鼓膜的炎症。」(翻攝自看看新聞)

耳鼻喉科主任醫師表示，一名20多歲女孩，一個星期以來，她總是覺得耳朵裡有東西在爬動，醫生通過內窺鏡放大40倍才發現，有兩隻小蟲子在她的鼓膜附近爬動，經判斷是貓虱！其中一隻邊爬，爪子還邊在扒拉，將對她的鼓膜上皮造成損傷。醫生用麻醉藥浸泡之後將蟲子殺死，隨後把它們沖洗出了耳道。

患者向醫師表示，貓會睡在她的枕頭上，貓虱可能就脫落在枕頭上，她再睡到上面。也許是通過這種途徑貓虱就爬進她耳朵裡面。

醫生表示，近半年內，門診已經連續接到了三起貓虱爬進耳朵裡的病例，如果長期讓貓虱留在耳道內，會對鼓膜有一定的危害。貓虱「會啃食外耳道壁，或者破壞鼓膜的上皮。排泄物釋放毒素也會引起耳朵鼓膜的炎症。」

醫師提醒，寵物要定期清除身上的跳蚤和扁虱，同時每三四天就給家中消毒也很重要，在接觸來路不明的小動物時，一定要記得做好衛生措施，之後一定要記得清洗消毒，防止一些細菌和病蟲影響到身體健康。

(中時電子報)