蔡英文總統昨天到高雄市小港鳳儀宮拜廟，她向廟前廣場支持者表示，這次選舉，最重要的一件事，就是要告訴全世界「台灣人的選擇是什麼？」，台下支持者高呼「台灣獨立」。不過，蔡英文在臉書上就沒這麼「獨」，反而是積極搶回高雄漁民朋友的選票，報告她上任以來，為台灣漁業做的事情。

蔡英文指出，她一整天都在高雄，到各處跟高雄的市民朋友見面，也特別到前鎮漁港跟漁民朋友相聚，傾聽第一線的產業需求，報告我們上任以來，為台灣漁業做的事情：

✅歐盟解除漁業黃牌，保住遠洋漁業400億產值。

✅加入南印度洋漁業協定，保障漁民在印度洋捕魚權益。

✅全額補助漁船船位回報通訊費，減低漁民負擔。

✅投入10億建立漁產品冷鏈系統，協助漁民產銷保存。

蔡英文表示，這三年多來，從未鬆懈、堅守崗位，沒有忘記漁民朋友的需求，完成了這四項成果。非常感謝高雄的漁民朋友送她這幅「旗開得勝」的立體畫！她會繼續努力，讓台灣漁業可以永續發展！一起加油，一起旗開得勝！

(中時電子報)